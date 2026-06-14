Pelatih Brasil Minta Publik Sabar, Timnas Brasil Bermain Imbang 1-1 dengan Maroko

Pelatih Timnas Brasil, Carlo Ancelotti, meminta publik bersabar menyaksikan pasukannya tampil sesuai ekspektasi di Piala Dunia 2026.

Pelatih Timnas Brasil , Carlo Ancelotti , meminta publik bersabar menyaksikan pasukannya tampil sesuai ekspektasi di Piala Dunia 2026 . Selecao membuka perjalanan di turnamen akbar tahun ini dengan hasil kurang memuaskan.

Timnas Brasil bermain imbang 1-1 dengan Maroko pada laga pembuka Grup C Piala Dunia 2026 di New Jersey, Sabtu (13/6/2026) waktu setempat atau Minggu pagi WIB. Armada Carlo Ancelotti bahkan nyaris kalah jika tidak diselamatkan gol apik Vinicius Junior. Winger Real Madrid itu menyamakan skor sebagai respons kilat untuk gol pembuka Timnas Maroko yang dibikin Ismael Saibari. Bukan hanya menyelamatkan raihan satu angka, gol Vini menghindarkan Brasil dari bencana buruk yang bisa terjadi pertama kali dalam sembilan abad.

Bencana yang dimaksud ialah takluknya Timnas Brasil pada pertandingan pertama dalam satu edisi Piala Dunia. Ya, secara impresif, Tim Samba membuka 20 pergelaran sebelumnya dengan raihan minimal seri, yang kini memanjang menjadi 21 partai. Diawali dengan kemenangan 6-5 atas Polandia tatkala memulai Piala Dunia 1938, Brasil tak pernah lagi kalah di partai pertama hingga edisi 2026 sekarang. Bencana yang bisa terjadi pada Brasil pertama kali dalam sejarah Piala Dunia dapat dihindari berkat gol Vini.

Brasil sebenarnya sudah nyaris kalah jika tidak diselamatkan gol Vini. Winger Real Madrid itu menyamakan skor sebagai respons kilat untuk gol pembuka Timnas Maroko yang dibikin Ismael Saibari. Brasil bermain imbang 1-1 dengan Maroko pada laga pembuka Grup C Piala Dunia 2026 di New Jersey, Sabtu (13/6/2026) waktu setempat atau Minggu pagi WIB. Brasil membuka perjalanan di turnamen akbar tahun ini dengan hasil kurang memuaskan.

Brasil bermain imbang 1-1 dengan Maroko pada laga pembuka Grup C Piala Dunia 2026 di New Jersey, Sabtu (13/6/2026) waktu setempat atau Minggu pagi WIB. Brasil membuka perjalanan di turnamen akbar tahun ini dengan hasil kurang memuaskan. Baca Juga: Klasemen Grup C Piala Dunia 2026 - Brasil Dua Terbawah, Skotlandia di Puncak dengan Rekor 36 Tahun Harus mundur sampai Piala Dunia 1934 atau 92 tahun silam untuk melihat raksasa Amerika Selatan ini tumbang di partai perdana





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Piala Dunia 2026 Timnas Brasil Carlo Ancelotti Maroko Vinicius Junior

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