Pelatih Baru PSIM Yogyakarta Siap Bimbing Tim, Guntur Siap Berkolaborasi

Risto Vidakovic resmi menjadi pelatih kepala PSIM Yogyakarta menggantikan Jean-Paul van Gastel. Pelatih interim Guntur Cahyo Utomo menegaskan dukungan penuh demi meraih hasil positif di sisa musim.

PSIM Yogyakarta resmi menunjuk Risto Vidakovic sebagai pelatih kepala baru untuk memimpin tim di sisa kompetisi BRI Super League 2026/2027. Keputusan ini diambil setelah performa tim belum konsisten di bawah kepemimpinan interim. Kedatangan pelatih asal Serbia ini menandai babak baru dalam strategi kepelatihan klub berjuluk The Little Giants tersebut.

Guntur Cahyo Utomo, yang saat ini menjabat sebagai pelatih interim, menyatakan komitmen penuh untuk bekerja sama dengan pelatih baru. Ia menekankan bahwa identitas diri bukanlah hal utama dalam struktur tim yang baru. Fokus utama saat ini adalah kolaborasi guna menghasilkan performa terbaik bagi PSIM Yogyakarta di panggung liga.

Also read Posisi Pelatih RB Leipzig Martin Demichelis Terancam, Julian Nagelsmann Dikabarkan Siap Digantikan

Kedatangan Risto Vidakovic didampingi oleh Edin Prljaca sebagai asisten pelatih. Mereka menggantikan posisi Jean-Paul van Gastel yang baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai pemimpin tim. Van Gastel sempat mengarahkan PSIM Yogyakarta selama kurang lebih lima pekan dalam ajang BRI Super League 2026/2027 sebelum menyerahkan tongkat estafet kepalangan.

Meskipun belum secara fisik mendampingi tim di lapangan latihan, Vidakovic dan Prljaca telah memberikan masukan teknis berharga. Guntur Cahyo Utomo mengakui bahwa saran-saran strategis tersebut sangat krusial, terutama dalam situasi mendesak di pinggir lapangan selama pertandingan. Dukungan ahli ini dirasakan sangat membantu dalam pengambilan keputusan instan.

Advertisement

Momentum positif mulai terlihat saat PSIM Yogyakarta meraih kemenangan pertama di musim Super League kali ini. Tim berhasil mengalahkan Borneo FC dengan skor 2-1 di Stadion Sultan Agung, Bantul. Kemenangan ini menjadi pemantik semangat bagi seluruh jajaran kepelatihan dan pemain setelah beberapa pekan terakhir menghadapi tantangan berat dalam meraih poin penuh.

Dalam laga yang berlangsung pada Minggu lalu tersebut, Borneo FC sempat unggul lebih dulu melalui gol Asgal Habib. Namun, PSIM Yogyakarta berhasil membalikkan keadaan dengan gol dari Adrian Purzycki serta Savio Sheva. Reaksi cepat dan mental baja pemain sangat menentukan hasil akhir pertandingan yang dinantikan suporter setia.

Risto Vidakovic dijadwalkan sudah dapat mendampingi tim di pinggir lapangan sejak pekan kesembilan BRI Super League. Langkah nyata kepelatihan langsungnya akan diujikan saat PSIM Yogyakarta menghadapi Dewa United. Pertandingan krusial ini akan diselenggarakan di Stadion Sultan Agung, Bantul pada Jumat, 6 November dengan jadwal mulai pukul 15.30 WIB.

Kesiapan fisik dan taktik tim menjadi sorotan utama menjelang pertemuan dengan Dewa United. Integrasi penuh antara Risto Vidakovic, Edin Prljaca, dan tim teknik yang ada diharapkan membawa stabilitas baru. Guntur Cahyo Utomo meyakini bahwa sinergi ini akan memperkuat daya saing PSIM Yogyakarta di sisa kompetisi.

Advertisement

Harapan besar tertuang pada kemampuan Risto Vidakovic memoles strategi permainan yang lebih efektif. Pengalaman internasional yang dimilikinya diharapkan dapat menginspirasi para pemain muda PSIM Yogyakarta. Tim manajemen klub optimistis bahwa perubahan kepelatihan ini akan membawa tren positif dalam perolehan poin.

Kolaborasi antara pelatih interim dan pelatih kepala baru menunjukkan profesionalisme tinggi di lingkungan klub. Guntur Cahyo Utomo menegaskan bahwa ia siap memberikan semua pengetahuan selama masa transisi. Hal ini memastikan tidak ada jeda dalam pengembangan performa tim sebelum musim berakhir.