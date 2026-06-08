Pelantikan Pejabat Baru Presiden Prabowo, Isu TNI, hingga Gempa Filipina

Berita utama tentang pelantikan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Ketenagakerjaan oleh Presiden Prabowo Subianto, pelantikan Kepala Badan Gizi Nasional, serta berbagai isu terkini termasuk ditjen TNI, operasi lalu lintas, gempa di Filipina, dan berbagai peristiwa lain pada 8 Juni 2026.

Acara pelantikan pejabat baru di Indonesia dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, diikuti dengan pembacaan keputusan presiden. Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh berdasarkan Keppres 58/P Tahun 2026.

Said Iqbal mengucapkan sumpah setia kepada UUD 1945 dan berkomitmen bekerja dengan penuh tanggung jawab. Pelantikan ini pertama kali diumumkan pada Senin, 8 Juni 2026, dengan pelantikan nanostik dilaksanakan di Istana. Selain Said Iqbal, Presiden juga melantik Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara, Jakarta Pusat, bersama Wakil Kepala BGN yang dijabat oleh Mayjen TNI Trenggono.

Bertemu delapan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara sahabat di Istana Merdeka, Presiden Prabowo menerima kedatangan mereka. Dalam perkembangan lain, kasus dugaan korupsi tata kelola Program MBG di BGN mengalami perkembangannya, dengan eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengajukan Justice Collaborator. Wakil Kepala BGN Trenggono menegaskan telah mundur dari TNI atas kesediaan pribadi. Pelantikan pimpinan BGN yang baru dijadwalkan hari itu, Senin, 8 Juni 2026, di Kompleks Istana Kepresidenan.

Di bidang pertahanan, viral video di media sosial menyebut laki-laki diduga penyuka sesama jenis lolos seleksi menjadi prajurit TNI, namun Kadispenad memastikan membantah. Dalam operasi keamanan, Korlantas Polri bersama Polda se-Indonesia menggelar Operasi Patuh 2026 untuk menindawa pelanggaran lalu lintas elektronik, namun operasi ini dialami penundaan. Di luar negeri, gempa bumi magnitudo 7,8 mengguncang Filipina menyebabkan tsunami setinggi 1,4 meter di enam wilayah Mindanao.

Di tengah gencatan sineka, walau video viral memperlihatkan pegawai dan diduga Sekretaris Camat Mauk, Tangerang, bermain game PayStation selama jam kerja. Jajaran Satreskrim Polres Lampung Tengah berhasil成员angus jaringan kejahatan jalanan yang mengoyak-oyak warga. Di bidang teknologi, Lenovo memperkenalkan SFF RTX Spark di Computex 2026, mini PC pertama dengan platform Nvidia RTX, didukung RAM hingga 128GB dan port USB-C. Di dunia seni, pertunjukan The Beginning of Bloom yang digelar Sanggar Gardancestory memperkenalkan pengalaman sorot lampu panggung baru bagi peserta.

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Pelantikan Presiden Prabowo Said Iqbal Badan Gizi Nasional TNI Gempa Filipina Operasi Patuh Piala AFF U19

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