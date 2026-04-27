Pelantikan Pejabat Baru Kabinet Merah Putih: Dudung Abdurachman Jadi Kepala KSP, Jumhur Hidayat Menteri Lingkungan Hidup

Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat baru di Istana Negara, termasuk Dudung Abdurachman sebagai Kepala KSP dan Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Pelantikan ini menandai penyegaran dalam Kabinet Merah Putih dan komitmen pemerintah untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto , melakukan pelantikan sejumlah pejabat baru di lingkungan Kabinet Merah Putih pada hari Senin, 27 April 2026, di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Pelantikan ini menandai penyesuaian struktur pemerintahan dan pengisian posisi-posisi strategis untuk mendukung agenda nasional. Salah satu pengangkatan yang menarik perhatian adalah penunjukan Dudung Abdurachman sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), menggantikan M Qodari. Dudung, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat, kini memiliki tugas utama menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Ia menegaskan komitmennya untuk menerima laporan dari masyarakat selama 24 jam, mengevaluasi dan memonitor program-program kementerian dan lembaga, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Dudung juga berjanji untuk memangkas birokrasi yang menghambat pelaksanaan program-program prioritas presiden, memastikan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain pengangkatan Dudung Abdurachman, Presiden Prabowo juga melantik Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Perlindungan Lingkungan Hidup (BPLH), menggantikan Hanif Faisol Nurofiq. Jumhur Hidayat, seorang aktivis buruh senior, menyatakan niatnya untuk tetap aktif dalam memperjuangkan hak-hak pekerja, bahkan berencana memimpin langsung konvoi motor buruh pada peringatan May Day.

Pelantikan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam pengambilan kebijakan, termasuk kelompok buruh yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi. Selain itu, Presiden juga melantik enam pejabat baru lainnya, menandakan dinamika dan penyegaran dalam Kabinet Merah Putih. Momen menarik terjadi saat Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, memberikan sambutan dalam acara pelantikan pengurus DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Kaltim, di mana ia mendapat sorakan dari hadirin.

Isu-isu lain yang juga menjadi perhatian publik termasuk ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz, penyitaan kapal, dan ancaman pelanggaran hukum internasional, serta kasus penembakan di acara mantan Presiden Donald Trump yang melibatkan Cole Tomas Allen sebagai tersangka. Pelantikan para pejabat baru ini merupakan bagian dari rencana Presiden Prabowo untuk melakukan penyegaran dan penguatan dalam pemerintahan. Presiden berencana untuk melantik sejumlah pejabat lainnya secara bertahap, termasuk kepala badan, menteri, dan menteri koordinator.

Selain agenda politik dan pemerintahan, berbagai isu lain juga menjadi sorotan, seperti estimasi budget wisata kuliner di Surabaya, jadwal Dieng Culture Festival, kerjasama antara IRS dan Palantir untuk audit pajak, serta kabar duka mengenai meninggalnya seorang Calon Jamaah Haji (CJH) asal Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, di Madinah, Arab Saudi. Penunjukan Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, yang sebelumnya merupakan juru bicara Tim Prabowo-Gibran, juga menjadi perhatian.

Secara keseluruhan, pelantikan ini mencerminkan dinamika pemerintahan dan berbagai isu yang dihadapi bangsa Indonesia, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja keras dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia





