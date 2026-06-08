Pelantikan Pejabat Baru Badan Gizi Nasional: Nanik S. Deyang Resmi Menjabat Kepala BGN

Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) serta Agustina Arumsari dan Mayor Jenderal TNI (Purn) Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, Senin. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18/M Tahun 2026. Nanik menggantikan Dadan Hindayana yang sebelumnya dicopot. Acara pelantikan juga melibatkan pengangkatan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan. Pergantian ini merupakan hasil evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah sekitar satu setengah tahun berjalan. Kejaksaan Agung telah menetapkan Dadan Hindayana, Sony Sanjaya, dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka korupsi program MBG.

Pada Senin, 8 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dalam sebuah upacara yang digelar di Istana Negara, Jakarta.

Upacara yang dimulai pukul 16.30 WIB ini juga melantik Agustina Arumsari dan Mayor Jenderal TNI (Purn) Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/M Tahun 2026 yang mengatur tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat di lingkungan BGN serta pemberhentian Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan dilantiknya Nanik, ia secara resmi menggantikan Dadan Hindayana yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BGN.

Sementara itu, posisi Wakil Kepala BGN yang ditinggalkan oleh Lodewijk Pusung dan Sony Sonjaya kini diisi oleh Agustina Arumsari dan Trenggono. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo memimpin langsung prosesi pengambilan sumpah jabatan. Nanik, Agustina, dan Trenggono berdiri di hadapan Presiden dengan didampingi oleh seorang rohaniwan. Mereka mengucapkan sumpah setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan berjanji menjalankan peraturan perundang-undangan demi dharma bakti kepada bangsa dan negara.

Setelah pengambilan sumpah, Nanik menandatangani berita acara pelantikan yang disaksikan oleh Presiden Prabowo, dan Presiden turut membubuhkan tanda tangannya pada dokumen tersebut. Selain pelantikan pejabat BGN, Presiden Prabowo juga melantik Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Pelantikan ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.

Acara pelantikan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kehadiran para pejabat ini menandakan pentingnya pelantikan tersebut dalam konteks pemerintahan saat ini.

Pergantian pimpinan BGN ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama sekitar satu setengah tahun terakhir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan adanya kebutuhan untuk penyegaran dalam kepemimpinan BGN. Sebelumnya, pada Selasa, 2 Juni 2026, Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN, serta Lodewijk Pusung dan Sony Sonjaya dari posisi Wakil Kepala BGN.

Nanik S. Deyang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN, sehingga ia memiliki pengalaman dalam mengelola program-program di badan tersebut. Agustina Arumsari sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BPKP, sementara Trenggono adalah Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Latar belakang mereka diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam pengelolaan program gizi nasional. Lebih lanjut, pada Rabu, 3 Juni 2026, Kejaksaan Agung resmi menetapkan Dadan Hindayana, Sony Sanjaya, dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola program MBG tahun anggaran 2025-2026.

Penetapan tersangka ini menambah urgensi reformasi dalam tubuh BGN. Dengan pejabat baru yang dilantik, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui program-program yang tepat sasaran dan akuntabel. Pelantikan ini menjadi langkah penting dalam upaya perbaikan tata kelola di bidang gizi nasional





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Pelantikan Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang Prabowo Subianto Program MBG

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