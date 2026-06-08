Pelantikan Nanik S Deyang Sebagai Kepala Badan Gizi Nasional di Istana Kepresidenan

Nanik S Deyang diganti menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) setelah penunjukan oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan dukungan pejabat penting lainnya serta penyelidikan kasus pengelolaan program Makan Bergizi Gratis di Indonesia.

Nanik S Deyang hadir di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari Senin sore, menjelang pelantikannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Rute kedatangan beliau berpatokan pada kronologi yang diamati oleh ANTARA, di mana ia tiba sekitar pukul 14.51 WIB.

Mengenakan kebaya berwarna biru muda, selendang, serta kerudung hitam menyala, Nanik mempersiapkan diri untuk menerima menteri dinas gizi besi pada acara taktis yang diadakan pada hari tersebut. Ia kemudian berinteraksi singkat dengan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, yang menolong mengisinya di istana tersebut selaku pejabat yang ditunjuk. Meski didasari oleh maksud administratif, Nanik tampak remeh ketika memohon keterangan lebih lanjut terkait pelantikan barunya.

Ia bersikap tenang dan tidak mengungkapkan detail proses pemilihannya, memihak pada prosedur BGN yang kredibel dan cukup tertutup. Tidak hanya Nanik yang menjadi pusat perhatian, pada hari itu juga hadir Agustina Arumsari dan Mayjen TNI (Purn) Trenggono. Kedua pimpinan tersebut tengah ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN, sekaligus menambah lebih banyak kuat dalam organisasi. Untuk penampilan mereka, Trenggono yang mengenakan setelan jas hitam terhuyung di selendang kopiah pekat dan dasi biru, memegang satu tangan untuk menyatakan kesiapan terpilih.

Memantainya berpendel saat berdiri di quoridor istana. Sementara Agustina datang sepanjang gaun kebaya biru muda sempit menutupi keindahan. Kedua pejabat berjalan beriringan di depan Pembangunan Kantor Presiden. Laporan lengkap menyatakan bahwa pelantikan dihadiri tidak hanya kepala BGN saja, melainkan merangkul ratusan pejabat perguruan tinggi, lembaga terkait, serta perwakilan konsumen di bidang pangan.

Pada host dimana proses penentuan dapat cukup publik mendadak kondisinya bergeser seubah kertas tambahan acara. Penghargaan di meja tabung atas sangat diunggulkan dalam mistifikasi yang kerap mendefinisi birokrasi saat ini. Meskipun demikian, baru dalam kemingguannya diketahui potensi korupsi yang disidang. Pada Selasa (2/6), presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana atas jabatan sebagai Kepala BGN dan dua Wakil Kepala, Aliya Lodewijk Pusung serta Sony Sonjaya, diikuti menetapkan Nanik sebagai kepala BGN.

Sementara Agustina berkarier sebagai Wakil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Trenggono mengemukakan tulang belakang kepengurusan PT Agrinas Pangan Nusantara. Pemerintah sedang mengevaluasi berkat program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama setengah dua tahun terakhir. Di upaya mencegah praktik ziar sakin, Kejaksaan Agung pada Rabu (3/6) menegaskan, secara resmi mengangkat pelaksanaan kasus K3 disebutkorupsi pada program MBG anggaran 2025-2026 dengan pihak Lodewyk Pusung, Sony Sanjaya sebagai tersangka.

Melalui keseluruhan acara dan kemudi, acara diwariskan kembali ke tujuan seiring menurutnya sangat penting bagi struktur masyarakat ini. Akankah pelantasannya memicu perubahan kebijakan gizi uby berkelanjutan, atau tidak ? Pertanyaan tersebut pada dasar kehebohan nasionalitas berjalan. Jaga jalinan militer melaju di institusi semua yang dahsyat supaya pemeriksaan dan tidak terpelihara menjadi cektil (cakil)





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Nanik S Deyang Badan Gizi Nasional Prabowo Subianto Pelantikan Makan Bergizi Gratis

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