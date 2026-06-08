Pelantikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin sah menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta sisa masa jabatan 2024-2029

Ketua DPRD DKI Jakarta sisa masa jabatan 2024-2029 Suhud Alynudin mengucapkan sumpah/janji dalam rapat parisarna DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin (8/6/2026). Pelantikan Ketua DPRD DKI Jakarta yang baru dilakukan dalam Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Suhud Alynudin dari Fraksi PKS sebagai Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta sisa masa jabatan 2024-2029 pada Senin (8/6/2026).

Ketua DPRD DKI Jakarta sisa masa jabatan 2024-2029 Suhud Alynudin mengucapkan sumpah/janji dalam rapat parisarna DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin (8/6/2026). Pelantikan Ketua DPRD DKI Jakarta yang baru dilakukan dalam Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Suhud Alynudin dari Fraksi PKS sebagai Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta sisa masa jabatan 2024-2029 pada Senin (8/6/2026).

Pengucapan sumpah atau janji dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Negeri DKI Jakarta Nugroho Setiadji dan disaksikan oleh seluruh hadirin dalam rapat tersebut. Dengan pengucapan sumpah atau janji tersebut, maka Suhud Alynudin sah menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta sisa masa jabatan 2024-2029. Setelah pengucapan sumpah atau janji, kemudian secara simbolis palu sidang diserahkan dari Ketua DPRD DKI Jakarta sebelumnya Khoirudin kepada Ketua DPRD DKI Jakarta sisa masa jabatan 2024-2029 Suhud Alynudin.

"Saya berterima kasih telah diberikan amanah ini, dan saya berkomitmen akan mengemban amanah ini dengan baik," kata Suhud di Jakarta, Senin (8/6/2026) melansirKetua DWP PKS DKI Jakarta Khoirudin merespons mengenai namanya yang digadang-gadang bakal maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024. (Liputan6.com/ Winda Nelfira).

Sebelumnya, keputusan pemberhentian Khoirudin sebagai ketua telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 37 Ayat (1) dan (2) tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi Kabupaten dan Kota, serta Pasal 87 ayat (2) Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta. Penggantian ketua DPRD DKI juga dilatarbelakangi Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP-PKS) Nomor 179/SKEP/DPP-PKS/2026 Tanggal 2 April 2026.

Sementara itu, pengangkatan Suhud Alynudin sebagai calon Ketua DPRD sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 39, serta Pasal 89 ayat (2) Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menjelaskan, usul pergantian pimpinan DPRD didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 serta Tata Tertib DPRD DKI Jakarta. Ima lantas meminta persetujuan peserta rapat.

Para anggota dewan yang hadir pun menjawab serempak setuju, yang kemudian disahkan dengan ketukan palu sidang.

"Kami umumkan usul pergantian Saudara Drs. H Khoirudin, M.Si. digantikan oleh Saudara Suhud Alynudin, S.IP. , M.Si. sebagai calon pengganti Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, untuk diusulkan peresmian pengangkatannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur DKI Jakarta," ucap Ima di ruang paripurna. Ia menegaskan, penetapan ini merupakan bagian dari mekanisme resmi DPRD, di mana calon pengganti pimpinan diumumkan dalam rapat paripurna sebelum diajukan untuk peresmian oleh pemerintah pusat.

Meski begitu, rapat sempat diwarnai interupsi dari anggota Fraksi PKB yang meminta agar Suhud menyatakan kesanggupan menggantikan Khoirudin sebelum doa penutup. Ya, Pak Fuadi, karena tidak ada di aturan, jadi tidak bisa dijawab. Makasih. Dengan persetujuan paripurna ini, usulan pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur DKI Jakarta untuk proses peresmian





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin Fraksi PKS Khoirudin Pilkada Jakarta 2024 Pemberhentian Khoirudin Penggantian Ketua DPRD DKI Jakarta Surat Keputusan DPP-PKS Tata Tertib DPRD DKI Jakarta Pengesahan Paripurna Pengesahan Paripurna DPRD DKI Jakarta Pengesahan Paripurna DPRD DKI Jakarta Pengesahan Paripurna DPRD DKI Jakarta Pengesahan Paripurna DPRD DKI Jakarta

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Urban Talks: Jati Diri Jakarta dalam Arus Budaya di Jakarta Future Festival 2026Urban Talks di Jakarta Future Festival membahas evolusi identitas Jakarta sebagai melting pot budaya, dari era kolonial hingga era digital, dengan foci pada sejarah segregasi, perkawinan campuran, dan kemampuan beradaptasi kota di tengah perubahan.

Read more »

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin BesokDPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat paripurna pengucapan sumpah/janji Suhud Alynudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta sisa masa jabatan 2024–2029

Read more »

Hardiyanto Kenneth: Program padat karya harus punya nilai tambah bagi pekerjaAnggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menyatakan, program padat karya yang akan digulirkan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan membuka 2.843 lowongan kerja ...

Read more »

Suhud Alynudin Resmi Menjabat Ketua DPRD DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan 2024-2029Suhud Alynudin resmi menjabat Ketua DPRD DKI Jakarta sisa masa jabatan tahun 2024-2029 menggantikan Ketua DPRD sebelumnya Khoirudin dari Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS). Pelantikan Ketua DPRD DKI Jakarta yang baru itu dilakukan dalam Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Suhud Alynudin dari Fraksi PKS sebagai Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta sisa masa jabatan 2024-2029, pada Senin.

Read more »