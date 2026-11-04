Pelanggaran Sistem LIMS Polri: Detik-Detik Penyadapan Ilegal Terungkap

Investigasi Bareskrim Polri mengungkap penyalahgunaan sistem LIMS untuk penyadapan tanpa izin pengadilan antara 2025 hingga 2026, melanggar Perkap No 5 Tahun 2010.

Tim Penyidik Bareskrim Polri telah mengidentifikasi dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan resmi kepolisian yang dikenal sebagai Lawful Interception Management System ( LIMS). Kasus pidana ini menjerat setidaknya dua perwira tinggi Polri dan melibatkan penggunaan platform digital secara tidak sah untuk memonitor komunikasi.

Mekanisme Penyalahgunaan Sistem Lims

Pemeriksaan mendalam terhadap log sistem menunjukkan bahwa aktivitas penyadapan ilegal ini berlangsung dalam periode panjang, yaitu sejak tahun 2025 hingga 2026. Penyerobotan akses dilakukan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam database LIMS tanpa melalui proses verifikasi standar yang wajib dipenuhi oleh aparat penegak hukum.

Also read Detik-detik Jet Jatuh dan Meledak di Florida, Komunikasi Terakhir Awak Terungkap

Target dari aktivitas penyadapan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum atau penyelidikan tindak pidana. Angka-angka spesifik yang dicatat dalam sistem menunjukkan adanya volume data komunikasi yang diakses secara diam-diam oleh oknum dalam tubuh Polri selama kurun waktu tersebut.

Kontradiksi Dengan Aturan Perkap Nomor 5

Tindakan oknum perwira tersebut bertentangan keras dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri. Aturan ini menetapkan enam prinsip wajib yang harus dipegang teguh dalam setiap operasi pengintaian.

Advertisement

Keenam prinsip tersebut meliputi perlindungan hak asasi manusia, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, partisipasi, dan kerahasiaan. Pasal 2 Perkap tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan penyadapan harus semata-mata untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan.

Prinsip kerahasiaan juga membatasi penggunaan hasil penyadapan oleh penyelidik secara proporsional. Selain itu, pelaksanaan operasi wajib melibatkan menteri yang membidangi telekomunikasi serta penyedia jasa jaringan untuk memastikan aspek legalitas tetap terjaga.

Prosedur Izin Dan Peran Kabareskrim

Menurut Pasal 3 dan Pasal 5 Perkap Nomor 5 Tahun 2010, only Kepala Bareskrim Polri yang ditunjuk oleh Kapolri berwenang memberikan izin dimulainya operasi penyadapan. Proses ini memerlukan permintaan tertulis dari penyidik yang diajukan melalui kapolda di tingkat kewilayahan.

Permintaan tersebut juga harus ditembuskan langsung kepada Kapolri sebagai bentuk pengawasan tertinggi. Kabareskrim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan kelayakan operasi dan wajib memberikan jawaban tertulis paling lambat tiga hari sejak permintaan diterima.

Advertisement

Persetujuan internal kepolisian saja tidak cukup. Pasal 6 menetapkan bahwa Kabareskrim harus mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah operasi dilakukan. Tanpa cap dan paraf dari ketua pengadilan, setiap eksekusi penyadapan dinyatakan batal demi hukum.

Dampak Hukum Dan Situasi Di Cikeas

Kejahatan siber dalam tubuh institusi kepolisian ini menabrak batas prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum. Akses ilegal terhadap data pribadi warga negara merupakan pelanggaran berat yang mengancam kepercayaan publik terhadap institusi yang bertugas menjaga ketertiban umum.

Sementara proses hukum sedang berjalan, Kepala Negara dan Kapolri Listyo Sigit melakukan inspeksi pasukan dengan menaiki mobil Maung. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka peringatan HUT ke-80 Bhayangkara yang berlangsung di Kompleks Makodiklat Polri, Cikeas, Bogor.

Kehadiran Presiden Prabowo di lokasi tersebut menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap integritas institusi kepolisian. Inspeksi ini menjadi simbol penegakan disiplin tinggi yang diharapkan dapat mencegah segala bentuk penyelewengan wewenang di masa mendatang.