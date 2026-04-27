Pelaku Serangan Bersenjata di Washington DC Diamankan, Manifesto Mengungkap Kebencian Mendalam

Seorang pria berusia 31 tahun asal California ditangkap setelah melancarkan serangan bersenjata di tengah acara penting di Washington DC. Pelaku mengaku memiliki ideologi radikal dan menargetkan pejabat pemerintah. Manifesto yang ditulisnya menunjukkan kebencian mendalam terhadap orang Kristen dan sistem pemerintahan. Kejadian ini menimbulkan keprihatinan serius terhadap keamanan nasional.

Pelaku sengaja mengincar insiden ini mengungkap adanya ancaman serius yang terencana dengan matang dari individu yang memiliki ideologi radikal tertentu.

Cole Tomas Allen kini telah diamankan pihak berwajib setelah melancarkan aksinya di tengah kerumunan tamu undangan penting. Sosok pria berusia 31 tahun asal Torrance, California ini ditangkap langsung di lokasi kejadian oleh aparat keamanan. Presiden Donald Trump mengungkapkan bahwa isi pernyataan tertulis pelaku menunjukkan tingkat kebencian yang sangat mendalam. Ketika Anda membaca manifestonya, dia membenci orang Kristen, kata Trump dalam wawancara Fox News.

Dokumen tersebut sempat dikirimkan oleh Allen kepada pihak keluarganya beberapa saat sebelum serangan bersenjata itu dimulai. Dalam catatan itu, tersangka secara eksplisit menjuluki dirinya sendiri sebagai sosok Pembunuh Federal yang Ramah. Donald Trump Klaim Terima Usulan Baru dari Iran usai Batalkan Misi Perundingan ke Pakistan. Pelaku menganggap sikap diam terhadap penindasan merupakan bentuk keterlibatan dalam kejahatan yang dilakukan oleh pihak penindas.

Menolak untuk berbuat dosa ketika 'orang lain' ditindas bukanlah perilaku Kristen; itu adalah keterlibatan dalam kejahatan penindas, demikian isi manifesto tersebut. Berdasarkan laporan Reuters, daftar target Allen mencakup jajaran pejabat pemerintah dari posisi paling tinggi hingga terendah. Allen secara terang-terangan mengejek lemahnya sistem pengamanan di Hotel Washington Hilton yang menjadi lokasi jamuan makan tersebut. Ia merasa heran karena dapat membawa sejumlah senjata api ke dalam gedung tanpa mendapatkan pemeriksaan yang ketat.

Seperti, satu hal yang langsung saya perhatikan saat masuk hotel adalah rasa arogansi. Saya masuk dengan beberapa senjata dan tidak seorang pun di sana mempertimbangkan kemungkinan bahwa saya bisa menjadi ancaman, kata dia. Pelaku serangan bersenjata ini telah menargetkan sejumlah pejabat tinggi pemerintah Amerika Serikat. Dalam manifesto yang ditulisnya, Allen mengkritik keras sistem pemerintahan dan menuduh pemerintah AS sebagai penindas.

Ia juga menyatakan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukannya merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang dirasakannya. Selain itu, pelaku juga mengaku telah merencanakan serangan ini selama berbulan-bulan dan telah mempelajari rutinitas para pejabat yang menjadi targetnya. Kejadian ini menimbulkan keprihatinan serius terhadap keamanan nasional dan perlunya peningkatan sistem keamanan di tempat-tempat strategis. Pihak berwajib kini sedang melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap latar belakang dan motif di balik serangan ini.

Presiden Trump telah mengecam keras tindakan kekerasan ini dan berjanji akan mengambil langkah-langkah yang lebih ketat untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan





