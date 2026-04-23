Pelaku Penjambretan WNA Jerman Ditangkap, Berita Lainnya Terkini

Polisi berhasil menangkap pelaku penjambretan yang menargetkan WNA asal Jerman di Jakarta Pusat. Selain itu, berita terkini meliputi kasus kematian WNA Inggris di Depok, gratis transportasi umum di Jakarta, dan berbagai peristiwa lainnya.

Kapolres Metro Jakarta Pusat , Komisaris Besar Polisi Reynold EP Hutagalung, mengumumkan keberhasilan penangkapan pelaku penjambretan yang menargetkan seorang Warga Negara Asing ( WNA ) asal Jerman di depan Sekolah Santa Ursula Jakarta pada Minggu, 19 April 2026.

Penangkapan dilakukan berdasarkan hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan analisa rekaman CCTV. Dua pelaku utama, berinisial F dan Y, ditangkap di kawasan Rawa Badak, Jakarta Utara pada Rabu, 22 April 2026. Pelaku F berperan sebagai pengendara sepeda motor, sementara Y adalah eksekutor yang merampas handphone korban. Selain itu, polisi juga mengamankan AHS yang bertindak sebagai penadah barang hasil kejahatan.

Ketiga pelaku kini ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat beserta barang bukti berupa handphone milik korban. Selain kasus penjambretan, sejumlah peristiwa lain juga terjadi di berbagai wilayah. Seorang WNA asal Inggris, DJR, meninggal dunia di ruang detensi Kantor Imigrasi Depok. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan seluruh transportasi umum pada Jumat, 24 April 2026, untuk memperingati Hari Transportasi.

Bank Jakarta menyelenggarakan Bank Jakarta XPORIA 2026 di Balai Kota DKI Jakarta sebagai bagian dari strategi membangun ekosistem terintegrasi dan transformasi menjadi orkestrator ekonomi ibu kota. Polda Metro Jaya mengambil pendekatan dialog langsung dengan para buruh menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026. Kasus dugaan pelecehan seksual sesama jenis yang melibatkan Syekh Ahmad Al Misry masih terus diselidiki, dengan sejumlah saksi memberikan keterangan.

Sebuah video viral menunjukkan seorang siswa SMAN 1 Purwakarta mengacungkan jari tengah ke arah guru, namun guru tersebut memilih untuk memaafkan dan fokus pada pembinaan karakter. Isu-isu lain yang mencuat termasuk kecaman dari Kementerian Luar Negeri Indonesia terhadap pemasangan spanduk ‘Rising Lion’ oleh militer Israel di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, kasus pelecehan seksual terhadap turis wanita asal AS di India, peluncuran Huawei Watch Fit 5 dan Watch Fit 5 Pro dengan fitur-fitur baru, spekulasi mengenai inisial AZ terkait artis muda yang hamil, ritual Larung Sembonyo di Trenggalek sebagai ungkapan syukur, kenaikan harga minyak goreng di Karanganyar, dan berbagai perkembangan lainnya.

Polisi mengimbau masyarakat untuk lebih waspada saat menggunakan ponsel di ruang publik guna menghindari kejahatan jalanan. Pemeriksaan lebih lanjut dan penyelesaian berkas perkara terus dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan





