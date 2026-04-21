Pelaku Pencurian Ponsel di JPM Tanah Abang Diarak Warga sebagai Efek Jera

Seorang wanita berinisial ES diarak keliling JPM Tanah Abang setelah tertangkap tangan mencuri ponsel. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa pelaku sempat memberikan efek jera sebelum dipulangkan.

Sebuah insiden yang menyita perhatian publik terjadi di kawasan Jembatan Penyebrangan Multiguna ( JPM ) Tanah Abang , Jakarta Pusat, pada Selasa (21/4). Seorang wanita berinisial ES diamankan oleh pihak keamanan setempat setelah kedapatan melakukan aksi pencurian telepon seluler.

Pelaku yang tertangkap basah oleh korbannya saat sedang melancarkan aksi kejahatannya di keramaian kawasan tersebut, terpaksa menanggung malu ketika pihak pengelola memutuskan untuk memberikan hukuman sosial dengan mengaraknya di area publik. Dalam tayangan yang beredar luas di media sosial, ES tampak mengenakan jaket berwarna hitam dengan tangan terborgol, serta dikalungi papan bertuliskan Saya Copet. Warga yang melintas di sekitar JPM tidak melewatkan momen tersebut, banyak dari mereka yang melontarkan kecaman dan meneriakkan kata-kata yang menegaskan identitas pelaku sebagai pencopet. Kapolsek Metro Tanah Abang, AKBP Dhimas Prasetyo, memberikan penjelasan resmi terkait kronologi kejadian tersebut. Berdasarkan keterangan kepolisian, peristiwa pencurian ini berlangsung pada Senin (20/4/2026) sekitar pukul 16.00 WIB. Korban awalnya tidak menyadari bahwa ponsel miliknya yang tersimpan di dalam tas telah raib diambil oleh terduga pelaku. Namun, setelah menyadari kehilangan tersebut, korban dengan sigap melakukan pengejaran dan meminta bantuan petugas keamanan yang berjaga di sekitar lokasi. Berkat kesigapan petugas, pelaku yang merupakan warga asal Kota Bekasi ini akhirnya berhasil diringkus dengan barang bukti berupa satu unit iPhone 10 berwarna putih yang telah dicuri. Pihak kepolisian menyatakan bahwa penanganan awal dilakukan oleh pengelola JPM sebelum akhirnya diserahkan kembali kepada pihak terkait untuk pendalaman lebih lanjut. Lebih lanjut, AKBP Dhimas Prasetyo menjelaskan bahwa tindakan pengarakan yang dilakukan pengelola JPM bertujuan untuk memberikan efek jera kepada terduga pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Setelah diarak keliling area JPM dengan papan bertuliskan identitas tindak kriminalnya, pelaku kemudian dipulangkan oleh pihak pengelola. Keputusan untuk memulangkan pelaku setelah hukuman sosial ini menjadi sorotan tersendiri bagi masyarakat. Peristiwa ini pun menjadi pengingat keras bagi para pengguna fasilitas umum di pusat perbelanjaan Tanah Abang untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap barang bawaan mereka, mengingat keramaian seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana pencurian. Hingga saat ini, pihak berwenang terus melakukan pengawasan ekstra guna memastikan keamanan dan ketertiban di titik-titik krusial seperti JPM Tanah Abang agar insiden serupa tidak terulang kembali di masa depan





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pencurian Tanah Abang JPM Kriminal Hukum

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Versi Hercules, BPN, hingga Menteri Ara soal Status Lahan Tanah AbangDalam sengketa lahan Tanah Abang, kubu Hercules dan pemerintah memiliki klaim dasar kepemilikan yang berbeda.

Read more »

Pemerintah Klaim Penerbitan HPL KAI di Tanah Abang Sesuai Prosedur'Artinya bahwa proses ini berdasarkan data yang ada telah sesuai dengan dokumen yang tercatat di ATR/BPN,' ujar Iljas.

Read more »

Dari Lahan Hindia Belanda Jadi Rusun Subsidi: Misi Maruarar Sirait di Tanah AbangMenteri PKP Maruarar Sirait akan merealisasikan hunian subsidi di Tanah Abang. Aset negara yang kini dikelola PT KAI ditargetkan beralih fungsi menjadi rusun.

Read more »

Pengedar Narkoba Ditangkap di Stasiun Tanah Abang saat Ambil Ganja 3,6 Kg dari EkspedisiPengedar narkoba ditangkap saat membawa paket besar ganja seberat 3,6 kilogram di depan Stasiun KA Tanah Abang.

Read more »

Polisi sita 3,6 kg ganja saat tangkap pengedar di Tanah AbangPolres Metro Jakarta Pusat menyita sebanyak 3,6 kilogram (kg) narkotika jenis ganja dari seorang pengedar berinisial AA (30) di depan Stasiun Tanah Abang, ...

Read more »

Polisi Tangkap Pria Pengedar Narkoba di Tanah Abang, Ganja 3,6 Kilogram DisitaBerita Polisi Tangkap Pria Pengedar Narkoba di Tanah Abang, Ganja 3,6 Kilogram Disita terbaru hari ini 2026-04-21 11:25:11 dari sumber yang terpercaya

Read more »