Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas dan rute alternatif untuk pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor di Jalan HR Rasuna Said. Masyarakat diimbau menyesuaikan perjalanan dan memanfaatkan transportasi umum.

Pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, akan kembali digelar pada Minggu, 7 Juni 2026, pukul 05.30-09.00 WIB.

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah menyiapkan rekayasa lalu lintas (Lalin) serta sejumlah rute alternatif saat HBKB berlangsung. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin, mengatakan bahwa penyelenggaraan HBKB di Jalan HR Rasuna Said merupakan upaya menghadirkan ruang publik yang lebih sehat, nyaman, dan ramah lingkungan. Masyarakat diimbau menyesuaikan perjalanan dan memanfaatkan rute alternatif maupun layanan transportasi umum yang tetap beroperasi selama kegiatan berlangsung.

Budi menyampaikan bahwa selama HBKB berlangsung, masyarakat tetap dapat memanfaatkan layanan transportasi umum yang beroperasi di kawasan tersebut. Terdapat tujuh rute Transjakarta yang melayani koridor HBKB, yaitu L13, 13E, 4D, 6, 6A, 6H, dan 6M. Tak hanya itu, masyarakat juga dapat menggunakan layanan LRT Jabodebek relasi Dukuh Atas-Harjamukti dan Dukuh Atas-Jati Mulya melalui Stasiun LRT Rasuna Said dan Stasiun LRT Setiabudi.

Adapun titik pemberhentian Transjakarta yang dapat dimanfaatkan berada di Halte Setiabudi, Halte Kuningan Madya, Halte Karet Kuningan, dan Halte Rasuna Said. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan lebih awal, mengikuti arahan petugas di lapangan, dan memanfaatkan transportasi umum. Budi Awaludin juga menyampaikan bahwa terdapat sepuluh rute alternatif pengalihan arus lalu lintas selama penyelenggaraan HBKB di Jl HR Rasuna Said





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