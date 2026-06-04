Pelajaran Bahasa Prancis dan Portugis: diskusi sejarah kolonial dan relevansi bahasa Belanda di kurikulum Indonesia

Pertanyaan mengapa bahasa Belanda tidak menjadi bahasa resmi atau kedua di Indonesia muncul usulan Presiden Prabowo memasukkan bahasa Prancis dan Portugis. Artikel ini mengkaji sejarah kolonial Portugis, Belanda, Prancis, dan Inggris di Nusantara serta Brasil, serta Analisis terhadap relevansi dan kemudahan belajar bahasa Belanda bagi masyarakat Indonesia.

Instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk memasukkan bahasa Prancis sebagai mata pelajaran di sekolah-sekolah Indonesia memicu perdebatan. Sebelumnya, ia juga mengusulkan bahasa Portugis untuk dimasukkan ke kurikulum nasional dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil , Luiz Inácio Lula da Silva, di Istana Merdeka Jakarta pada 23 Oktober 2025.

Prabowo menekankan pentingnya belajar bahasa Portugis mengingat Brasil merupakan negara berbahasa Portugis. Historia Brasil ditandai kolonisasi Portugis sejak 1500 selama lebih dari 300 tahun, dengan kekuasaan Belanda singkat pada 1630-1654, sebelum kembali ke Portugis. Sementara itu, Portugis tiba di Nusantara awal abad ke-16 setelah menaklukkan Malaka pada 1511 untuk menguasai perdagangan rempah di Maluku. Belanda yang tiba di Banten pada 1596 membangun kekuasaan kolonial yang lebih luas dan bertahan hingga kemerdekaan Indonesia 1945.

Prancis juga punya jejak di Nusantara melalui pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811) saat Belanda di bawah Kekaisaran Prancis Napoleon. Namun, kekuasaan Prancis berakhir setelah Inggris menaklukkan Jawa pada 1811 dan menandatangi Kapitulasi Tuntang. Inggris memerintah hingga 1816 antes kembali menyerahkan Hindia Belanda kepada Belanda berdasarkan Konvensi London 1814. Traktat London 1824 menegaskan pembagian wilayah pengaruh: Nusantara untuk Belanda, Semenanjung Malaya untuk Inggris.

Fakta sejarah menunjukkan Belanda negara Eropa yang paling lama menguasai Nusantara, sekitar tiga abad. Brasil di bawah Portugis lebih dari 300 tahun, sementara pengaruh Prancis singkat. Ini memunculkan pertanyaan: mengapa bahasa Belanda tidak berkembang menjadi bahasa resmi atau kedua di Indonesia, padahal pengaruhnya dalam pemerintahan, hukum, pendidikan, dan budaya sangat kuat hingga kini? Meninjau faktor sejarah, bahasa Belanda sepertinya lebih relevan dipelajari di Indonesia dibandingkan Prancis atau Portugis.

Selain itu, bagi banyak orang Indonesia, mempelajari bahasa Belanda umumnya lebih mudah karena banyaknya kosakata Belanda yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, serta pengaruh linguistik dan sejarah yang mendalam





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