Pelajar Taruna Nusantara Kunjungi Istana, Dipesan Peka Lingkungan dan Terus Belajar

Ratusan siswa SMA Taruna Nusantara dari tiga kampus berbeda berkesempatan mengunjungi Istana Kepresidenan Jakarta dalam program 'Istana untuk Anak Sekolah'. Mereka disambut oleh Menlu Sugiono dan Mensesneg Prasetyo Hadi yang juga alumni Taruna Nusantara, yang memberikan pesan pentingnya kepekaan terhadap lingkungan dan semangat belajar berkelanjutan.

Para pelajar dari SMA Taruna Nusantara yang berasal dari kampus Magelang, Cimahi, dan Malang, pada Kamis, 16 April 2026, berkesempatan melakukan kunjungan bersejarah ke Istana Kepresidenan Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari program bertajuk 'Istana untuk Anak Sekolah' yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto , sebuah inisiatif yang dirancang untuk mendekatkan generasi muda dengan pusat pemerintahan negara.

Kedatangan rombongan siswa tersebut disambut dengan hangat oleh dua tokoh penting yang juga merupakan alumni kebanggaan SMA Taruna Nusantara Magelang, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dalam momen perjumpaan yang penuh makna tersebut, Bapak Sugiono memberikan wejangan berharga kepada para siswa. Beliau menekankan pentingnya sikap kepekaan terhadap lingkungan sekitar dan menolak sikap apatis yang dapat menghambat perkembangan diri dan bangsa. "Jangan apatis, kenali lingkunganmu, kenali kanan kirimu. Kalau perlu kamu tahu berapa jumlah daun dalam pohon yang ada di depan gerbang. Sampai segitu hal-hal yang sifatnya detail," ujar Sugiono dengan penuh penekanan, mengilustrasikan pentingnya ketelitian dan perhatian terhadap detail terkecil sekalipun. Lebih lanjut, Sugiono mengungkapkan harapannya bahwa pengalaman kunjungan ke Istana ini akan mampu menumbuhkan aspirasi yang setinggi-tingginya di benak para siswa. "Jadikan apa yang kalian dapatkan selama ada di lingkungan Istana Merdeka ini sebagai satu inspirasi buat kalian," katanya, berharap agar suasana dan wibawa istana dapat menjadi pemicu semangat dan cita-cita luhur. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi turut memberikan pesan mendalam terkait pentingnya proses belajar yang berkelanjutan. Beliau mengibaratkan bahwa untuk meraih nilai sempurna dalam suatu mata pelajaran, seperti kimia, kesadaran diri dan upaya belajar yang gigih adalah kunci utamanya. "Kau ingin kimia 10 nilainya atau 100 ya kau harus sadar, harus belajar, enggak bisa enggak belajar. Apapun kau mau masuk TNI, mau masuk Polri, ya kau harus sadar dengan konsekuensinya. Ya harus belajar, ya harus kuat lari, kau pelajari itu syarat atau tesnya," jelas Prasetyo, mengaitkan pentingnya belajar dengan persiapan untuk jenjang karier yang diminati, termasuk profesi di bidang pertahanan dan keamanan yang menuntut kesiapan fisik dan mental. Beliau juga menambahkan bahwa para siswa ini merupakan generasi terpilih yang memikul tanggung jawab besar bagi kelangsungan dan kemajuan bangsa Indonesia. "Mulai hari ini sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir camkanlah di dalam hatimu bahwa kau, kau memang terpilih dan dipilih untuk mengabdi kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia," pungkas politikus Partai Gerindra ini dengan penuh keyakinan, menanamkan rasa patriotisme dan dedikasi sejak dini. Pada hari yang sama, Istana Kepresidenan juga menerima kunjungan dari dua institusi pendidikan berbeda. Selain SMA Taruna Nusantara, rombongan pelajar dari SMP Negeri 39 Jakarta juga turut serta dalam kegiatan kunjungan yang terpisah. Para siswa dari kedua sekolah tersebut berkesempatan untuk menjelajahi kompleks Istana Kepresidenan, sebuah pengalaman yang tak ternilai harganya. Program 'Istana untuk Anak Sekolah' sendiri telah menjadi agenda rutin yang secara konsisten menyambut kedatangan berbagai sekolah dari seluruh penjuru negeri, memberikan kesempatan yang sama bagi siswa-siswi lainnya untuk merasakan atmosfer dan wawasan dari pusat kekuasaan negara. Pengalaman ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dan menumbuhkan rasa cinta tanah air yang kuat di kalangan generasi penerus bangsa. Penyelenggaraan program ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam edukasi publik dan pembentukan karakter generasi muda yang berintegritas dan berwawasan kebangsaan. Kegiatan semacam ini bukan hanya sekadar kunjungan wisata, melainkan sebuah sarana pembelajaran langsung yang melengkapi kurikulum akademis, membekali para siswa dengan pemahaman praktis mengenai fungsi dan peran institusi kepresidenan dalam sistem pemerintahan negara, serta menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kemajuan bangsa di masa depan





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

251 pelajar kunjungi Istana kenali sejarah dan sistem PemerintahanSebanyak 251 pelajar dari SMP Negeri 115 Jakarta mengunjungi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/4), sebagai bagian dari implementasi program ...

Read more »

Dedi Mulyadi Pertegas Renovasi Gedung Sate Berjalan dengan Tidak Menggeser Prasasti Sapta TarunaBerita Dedi Mulyadi Pertegas Renovasi Gedung Sate Berjalan dengan Tidak Menggeser Prasasti Sapta Taruna terbaru hari ini 2026-04-16 12:52:04 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Duel Antar Pelajar SMA Hebohkan Jagat Maya, Kejadian Disaksikan Siswa LainLabuhanbatu, tvOnenews.com - Aksi duel satu lawan satu antar pelajar sekolah menengah atas viral di media sosial dan menuai sorotan publik. Peristiwa tersebut terjadi di area kebun kelapa sawit di Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Dalam rekaman video yang beredar, dua pelajar terlihat saling melancarkan pukulan dan tendangan.

Read more »

Siswa SMA Taruna Nusantara Belajar Langsung dengan Menteri Prabowo Lantaran Program IniProgram Istana untuk Anak Sekolah yang digagas Presiden Prabowo Subianto kembali dibuka dengan mengundang siswa SMA Taruna Nusantara.

Read more »

Kunjungan ke Istana, Siswa Taruna Nusantara Dibekali Kiat Jadi Calon Pemimpin BangsaBerita Kunjungan ke Istana, Siswa Taruna Nusantara Dibekali Kiat Jadi Calon Pemimpin Bangsa terbaru hari ini 2026-04-16 15:05:47 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Istana untuk Anak Sekolah, Taruna Nusantara dibekali kepemimpinanProgram “Istana untuk Anak Sekolah” membekali siswa SMA Taruna Nusantara dengan pemahaman kepemimpinan dan cita-cita melalui kunjungan edukatif ke ...

Read more »