Pelajar SMP di Magelang Ditangkap Usai Beli Celurit via TikTok

Seorang pelajar SMP di Kajoran, Magelang, ditangkap setelah membeli dua celurit secara online melalui TikTok. Polisi meminta orang tua meningkatkan pengawasan aktivitas digital anak dan memberikan edukasi dini tentang bahaya senjata tajam.

Kasus penjualan dan pembelian senjata tajam secara online kembali mencuat setelah seorang pelajar SMP di Kajoran, Magelang, ditangkap oleh polisi. Pelajar berusia 14 tahun berinisial YRM diduga membeli dua buah celurit melalui aplikasi TikTok pada Jumat, 22 Mei 2026.

Barang bukti yang disita comprised sebuah celurit biru panjang 1,3 meter dan sebuah celurit putih sepanjang 30 sentimeter. Kasus ini terungkap setelah mendapat laporan dari masyarakat. Polisi menegaskan bahwa akses terhadap barang berbahaya seperti senjata tajam di era digital menjadi sangat mudah, mengancam keselamatan fisik maupun legal bagi anak-anak. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol.

Artanto, meminta orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas digital anak-anak, termasuk transaksi online dan penggunaan media sosial. Ia menekankan perlunya edukasi dini di lingkungan keluarga untuk mengalertkan remaja tentang risiko hukum dan fisik dari kepemilikan barang terlarang. Menurutnya, masyarakat dan orang tua harus lebih proaktif dalam mengawasi agar anak tidak mudah membeli sajam atau alat perang lainnya yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Sebagai bagian dari pendekatan preventif dan mendidik, Polsek Kajoran menggelar kegiatan pembinaan di Aula Polsek Kajoran. Keluarga pelAJAR YRM dihadirkan dan dibekali dengan pengetahuan tentang hukum serta bahaya media sosial jika tidak diawasi. Langkah ini diharapkan dapat menjadi Pengingat bagi keluarga dan masyarakat tentang pentingnya peran pengawasan dalam menghadapi ancaman digital yang terus berkembang.

Kasus ini juga mengingatkan kita bahwa penegakan hukum harus diterapkan secara konsisten, sementara edukasi dan kesadaran harus dibangun bersama untuk melindungi generasi muda dari akses terhadap konten dan transaksi berisiko





