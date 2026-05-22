Pelajar SMA Ikuti Jogja Financial Festival 2026, Ingin Mendapatkan Wawasan dan Ilmu Keuangan

Dua orang pelajar SMA, Aqil dan Jefry, datang jauh-jauh sejak pagi untuk mengikuti acara Jogja Financial Festival 2026 yang diadakan di Jogja Expo Centre, 22-23 Mei 2026. Mereka ingin mendapatkan wawasan dan menambah ilmu seputar keuangan dan ekonomi dari Jogja FinFest.

Dua orang pelajar SMA, Aqil dan Jefry, datang jauh-jauh sejak pagi untuk mengikuti acara Jogja Financial Festival 2026 yang diadakan di Jogja Expo Centre, 22-23 Mei 2026.

Mereka mengatakan ingin mendapatkan wawasan dan menambah ilmu seputar keuangan dan ekonomi dari Jogja FinFest. Warga Jogja mulai terlihat ramai datang ke Jogja Financial Festival yang diadakan di Jogja Expo Centre, Bantul pada 22-24 Mei 2026. Utamanya mereka ingin mengetahui soal dolar yang semakin meningkat dan juga membuat hobin kedua anak muda itu semakin mahal. Aqil dan Jefry bergabung bersama para pelajar lainnya yang hadir di hari pertama Jogja Financial Festival 2026 yang akan diadakan hingga Minggu mendatang.

Adapun, Jogja Financial Festival 2026 diisi sejumlah kegiatan menarik, seperti business talks, educational class maupun career corner. Pada sesi educational class yang berlangsung sore nanti, peserta bisa mendapatkan berbagai ilmu dan belajar langsung bagaimana mengelola uang dan berinvestasi dari pakarnya. Di penghujung acara hari ini, peserta juga bakal disuguhkan music performance dari Happy Asmara dan penyanyi senior Ari Lasso





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ekonomi Pelajar Pelajar SMA Jogja Financial Festival 2026 Wawasan Keuangan Ilmu Keuangan Dolar Hobby Badminton Raket Kok New Wealth Era Financial Survival For Young Generation Mengelola Uang Investasikan Komedy Live Show Sesi Educational Class Career Corner Happy Asmara Ari Lasso

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cari Tahu Jurus Lawan Kejahatan Siber di Jogja Financial Festival 2026Tren kejahatan siber meningkat dengan serangan kompleks. Ikuti Educational Class Cyber Security di Jogja Financial Festival 2026

Read more »

Jogja Financial Festival 2026: Keinginan Umum dan Seru Seru AcaraJogja Financial Festival 2026, yang akan berlangsung pada 22-23 Mei 2026, menarik perhatian dari berbagai kalangan. Acara ini dipersembahkan untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia.

Read more »

Surprise! Purbaya Siap Ramaikan Jogja Financial Festival 2026Jogja Financial Festival 2026 di JEC Yogyakarta dimeriahkan oleh Menteri Keuangan Purbaya. Acara ini menawarkan diskusi ekonomi, kelas edukasi, dan hiburan.

Read more »

Rektor UGM Puji Jogja Financial Festival 2026, Apresiasi LPS & CT CorpRektor UGM, Prof. Ova Emilia, mengapresiasi Jogja Financial Festival 2026. Ia menekankan pentingnya literasi keuangan untuk menghindari risiko di era digital.

Read more »