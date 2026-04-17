Pelajar Semarang Raih Emas ISPO 2026 Lewat Inovasi Herbal Antidiabetes dari Buah Gayam

Dua siswi SMA asal Semarang, Adfa Fauzana Maheswara dan Ruha Khayyana Syakira, sukses meraih medali emas dalam Indonesian Science Project Olympiad (ISPO) 2026 berkat penelitian mereka yang mengubah buah gayam menjadi herbal antidiabetes. Penemuan ini berpotensi signifikan dalam penanganan diabetes di Indonesia.

Buah gayam, yang sering dijumpai dan dimanfaatkan sebagai camilan seperti keripik, ternyata menyimpan potensi luar biasa sebagai agen antidiabetes.

Penelitian yang memakan waktu enam bulan sejak tahun lalu ini, termasuk uji laboratorium, telah membuktikan bahwa buah gayam mengandung senyawa bioaktif yang efektif menurunkan kadar gula darah secara signifikan.

Adfa, yang akrab disapa Zano, menjelaskan bahwa mereka meneliti buah ini untuk mitigasi hiperglikemia dan berhasil menyisihkan 40 finalis dari ribuan peserta.

Ajang ISPO 2026 yang diselenggarakan oleh Eduversal Indonesia dengan dukungan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini menjadi panggung bagi para ilmuwan muda untuk memamerkan karya mereka.

Bidang biologi menjadi arena bagi Zano dan Ruha untuk unjuk gigi.

Prestasi gemilang ini tidak hanya mengharumkan nama sekolah mereka, SMAN 1 Semarang, tetapi juga Kota Semarang.

Bahkan, keduanya mendapatkan rekomendasi untuk melanjutkan penelitian ilmiah mereka di kancah internasional, tepatnya di Rochester Institute of Technology, New York, Amerika Serikat, pada tanggal 9 hingga 12 Juni mendatang.

Pendampingan dari guru mereka, Martin Wibowo, serta seorang profesor, turut berkontribusi dalam kesuksesan penelitian ini.

Ekstrak biji gayam yang mereka teliti telah diujicobakan pada tikus dan menunjukkan efektivitas yang menjanjikan dalam menurunkan kadar gula darah, dengan pengujian yang dilakukan secara berturut-turut selama 14 hari.

Lebih membanggakan lagi, formula antidiabetes yang mereka kembangkan telah berhasil dipatenkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada 12 Januari 2026.

Data riset menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat sekitar 10 juta pengidap diabetes di Indonesia, dan angka ini diprediksi melonjak menjadi 16 juta pada tahun 2045, menjadikan penemuan ini sangat relevan dan berpotensi memberikan solusi kesehatan yang signifikan.

Perjalanan Zano dan Ruha dalam dunia penelitian ilmiah tidak berhenti di sini.

Mereka memiliki impian besar untuk mempresentasikan hasil penelitian mereka di ajang Genius Olympiad di Amerika Serikat.

Tujuan ini tidak hanya untuk membawa nama harum Indonesia, tetapi juga nama almamater mereka dan Kota Semarang di kancah global.

Sebelumnya, kedua siswi berprestasi ini telah mengukir jejak di berbagai penghargaan internasional dan nasional.

Salah satu pencapaian signifikan adalah menjadi juara pertama dalam ajang ICSIT tingkat ASEAN pada Desember 2025.

Kisah mereka adalah inspirasi bagi generasi muda untuk tidak ragu menggali potensi alam di sekitar kita dan mengubahnya menjadi solusi inovatif bagi permasalahan bangsa dan dunia.

Potensi buah gayam sebagai herbal antidiabetes membuka pandangan baru akan kekayaan hayati Indonesia yang belum tergarap secara maksimal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan ketekunan, kreativitas, dan kolaborasi, para pelajar dapat memberikan kontribusi nyata bagi ilmu pengetahuan dan kesehatan masyarakat.

Keberhasilan mereka di ISPO 2026 menjadi bukti nyata bahwa generasi muda Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat dunia





