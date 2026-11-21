Andoni Iraola mengecam keras pelanggaran privasi latihan Manchester United oleh drone dan menegaskan tidak ada keuntungan taktis bagi lawan dalam skandal ini.

Ketegangan meningkat di kompetisi sepak bola tertinggi Inggris sebelum pertandingan besar antara Manchester United dan AFC Bournemouth. Insiden tersebut dipicu oleh rekaman ilegal sesi latihan tim tamu yang diudara oleh seorang YouTuber menggunakan drone. Rekor ini menimbulkan kecaman keras dari lawan Manchester United, yaitu pelatih AFC Bournemouth, Andoni Iraola.

Kecaman Tegas Terhadap Pelanggaran Drone

Dalam konferensi persnya sebelum laga melawan Manchester United, Andoni Iraola dimintai pendapatnya mengenai insiden perekaman ilegal tersebut. Iraola mengecam tindakan tersebut, karena menurutnya itu sebuah tindakan ilegal dan sangat merugikan bagi tim yang terdampak. Ia menyatakan dengan jelas bahwa dirinya telah melihat rekaman itu dan menilai kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang ilegal. Sikap tegas ini ditunjukkan untuk melindungi integritas tim dan menghormati privasi pemain di bawah bimbingan pelatih baru Setan Merah, Mauricio Pochettino.

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Penolakan Terhadap Klaim Keuntungan Taktis

Andoni Iraola juga menampik anggapan bahwa Liverpool atau tim lain diuntungkan dengan rekaman tersebut, karena mereka bisa mengamati sesi latihan Manchester United dan mempersiapkan taktik untuk mengantisipasi permainan mereka. Ia menegaskan bahwa tindakan mata-mata seperti itu adalah sesuatu yang ilegal dan ia tidak mencoba untuk mencari keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut. Ia menambahkan bahwa ini bukan sesuatu yang menguntungkan mereka dan faktanya orang-orang bisa melakukan tindakan mata-mata seperti ini. Ia meremehkan situasi ini sebagai hal yang tidak bagus untuk klub manapun dalam dunia sepak bola profesional.

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Respons Awal Dan Hapus Video

Jelang laga ini, ada insiden tidak mengenakkan menimpa Manchester United. Ada seorang youtuber yang merekam sesi latihan tertutup mereka bersama pelatih baru Setan Merah, Mauricio Pochettino menggunakan drone. Sang Youtuber awalnya berkilah bahwa apa yang ia lakukan itu bukan sesuatu yang ilegal. Namun tidak lama berselang ia meminta maaf atas perbuatannya itu dan menghapus video latihan tersebut dari kanal Youtubenya. Langkah penghapusan ini diambil setelah adanya kontroversi besar di kalangan penggemar dan pejabat klub.

Dampak Terhadap Jadwal Premier League

Perkembangan terbaru ini terjadi di tengah periode persiapan kritis menuju Premier League 2026/2027. Para pemimpin klub sedang waspada terhadap setiap upaya yang dapat mengganggu fokus tim. Insiden drone ini menggarisbawahi pentingnya penegakan aturan keamanan di sekitar area latihan. Keputusan Andoni Iraola untuk mengutuk tindakan tersebut sekaligus menepis keuntungan taktis mencerminkan standar etika profesional. Insiden ini menjadi perbincangan hangat dalam jadwal lengkap Premier League 2026/2027 karena menyangkut integritas kompetisi.