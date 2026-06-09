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Pekerja Mengolah Limbah Ikan Hiu di Sentra PHPT, Penjaringan, Jakarta

Ekonomi Dan Bisnis News

Pekerja Mengolah Limbah Ikan Hiu di Sentra PHPT, Penjaringan, Jakarta
Pengolahan Hasil Perikanan TradisionalPHPTPenjaringan
📆09/06/2026 15:57:00
📰tempodotco
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Pekerja di sentra Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) di Penjaringan, Jakarta, mengolah limbah ikan hiu untuk kebutuhan ekspor. Hasil olahan tersebut berupa kulit dan tulang ikan hiu yang kemudian dijual ke Cina, Jepang, dan Korea.

Pekerja menunjukkan hasil olahan limbah ikan hiu di sentra Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional ( PHPT ), Penjaringan , Jakarta , pada 9 Juni 2026. Hasil olahan tersebut berupa kulit dan tulang ikan hiu yang kemudian diolah untuk kebutuhan ekspor ke Cina , Jepang , dan Korea sebagai bahan baku makanan dan kosmetik.

Harga jual kulit ikan hiu mencapai Rp 60.000 per kilogram, sedangkan tulang ikan hiu dijual seharga Rp 45.000 per kilogram. Pekerja mengolah limbah ikan hiu dengan cara memilah, mengolah, dan menjemur tulang ikan hiu untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil olahan limbah ikan hiu ini dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan meningkatkan nilai tambah produk perikanan Indonesia

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Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional PHPT Penjaringan Jakarta Limbah Ikan Hiu Ekspor Cina Jepang Korea

 

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