Pekerja Menghapus Tulisan Nama Donald Trump dari Gedung di Washington D.C.

Para pekerja sedang menyiapkan perancah untuk melepas tulisan nama Presiden AS Donald Trump dari fasad John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts di Washington, D.C. Hal ini terjadi setelah perintah hakim federal untuk menghapus nama Presiden AS Donald Trump dari institusi tersebut.

Seorang pria mengangkat bendera nasional AS sementara para pekerja menyiapkan perancah sebelum melepas tulisan dari fasad John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, menyusul perintah hakim federal untuk menghapus nama Presiden AS Donald Trump dari institusi tersebut, di Washington, D.C.

, AS, 12 Juni 2026. Para pekerja menyiapkan perancah sebelum melepas tulisan dari fasad John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, menyusul perintah hakim federal untuk menghapus nama Presiden AS Donald Trump dari institusi tersebut, di Washington, D.C. , AS, 13 Juni 2026.

Orang-orang bereaksi terhadap para pekerja yang bersiap untuk menghapus tulisan dari fasad John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, menyusul perintah hakim federal untuk menghapus nama Presiden AS Donald Trump dari institusi tersebut, di Washington, D.C. , AS, 12 Juni 2026. Para pekerja menyiapkan perancah sebelum melepas tulisan dari fasad John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, menyusul perintah hakim federal untuk menghapus nama Presiden AS Donald Trump dari institusi tersebut, di Washington, D.C.

, AS, 13 Juni 2026. Orang-orang memperhatikan para pekerja saat mereka memasang perancah untuk melepas tulisan dari fasad John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, menyusul perintah hakim federal untuk menghapus nama Presiden AS Donald Trump dari institusi tersebut, di Washington, D.C. , AS, 12 Juni 2026





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Donald Trump John F. Kennedy Memorial Center Washington D.C. Hakim Federal

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