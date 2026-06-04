Pekan Jamu 2026: Menunjukkan Potensi Kekayaan Alam Indonesia

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengadakan Pekan Jamu 2026 yang berlangsung dari tanggal 2-7 Juni 2026. Acara ini bertujuan untuk menunjukkan potensi kekayaan alam Indonesia, terutama dalam bidang industri jamu.

Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM ) mengadakan Pekan Jamu 2026 yang berlangsung dari tanggal 2-7 Juni 2026. Pada Kamis, 4 Juni 2026, Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan bahwa Indonesia memiliki sekitar 75 persen keanekaragaman hayati herbal dunia yang menunjukkan besarnya potensi kekayaan alam nasional.

Ia juga menambahkan bahwa dengan adanya kekayaan tersebut tidak hanya berupa tanaman obat tetapi juga budaya jamu yang telah diwariskan secara turun-temurun dan dimanfaatkan untuk kesehatan masyarakat. Taruna menjelaskan bahwa melalui Pekan Jamu ini, BPOM ingin menunjukkan bahwa jamu tidak hanya berbentuk minuman dalam botol tetapi juga dapat dikembangkan menjadi berbagai produk lain yang memiliki potensi ekspor besar.

Ia menambahkan bahwa masyarakat diharapkan semakin mengenal, mendukung, dan memanfaatkan jamu secara optimal karena secara historis, pada masa kerajaan jamu merupakan minuman kesehatan yang disajikan bagi raja, keluarga kerajaan, dan tamu-tamu penting yang memiliki makna yang luhur dan agung. Taruna menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai stakeholder antara akademisi, perusahaan, dan pemerintah untuk memaksimalkan potensi kekayaan alam di Indonesia. Saat ini, nilai ekonomi industri jamu sekitar Rp 1,2 triliun berdasarkan data industri yang tercatat.

Potensi pasar global industri kesehatan khususnya jamu ini diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp 350 triliun untuk Indonesia apabila biodiversitas yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal. Acara Pekan Jamu 2026 ini akan berlangsung selama sepekan hingga 7 Juni 2026 dengan berbagai kegiatan menarik. Mulai dari inovasi, kompetisi cerdas cermat hingga talkshow seputar kosmetik dan bahan alam.

Puncak acara akan diselenggarakan pada 6-7 Juni 2026 di Gelora Bung Karno (GBK) dalam bentuk Festival ini akan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan seperti lari estafet (fresh run), senam sehat, parade nusantara, parade jamu gendong, mini expo, sesi konsultasi, pertunjukan budaya, stand-up comedy hingga panggung musik. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership.

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Pekan Jamu 2026 Badan Pengawas Obat Dan Makanan BPOM Kekayaan Alam Indonesia Industri Jamu Potensi Ekspor

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