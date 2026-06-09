Pegadaian Terima 8 Kalinya Best Company to Work For in Asia 2026, Mengoleksi Lima Penghargaan Tambahan

PT Pegadaian meraih penghargaan internasional Best Company to Work For in Asia 2026 untuk kalinya yang kedelapan, sekaligus menaklukkan lima kategori lebih. Penghargaan ini menegaskan semangat perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja inovatif, berkelanjutan, dan inklusif, sekaligus menandai ekspansi global melalui pembukaan outlet di Timor-Leste.

PT Pegadaian telah dinobatkan kembali sebagai Best Company to Work For in Asia 2026 oleh HR Asia untuk kalinya yang kedelapan. Penghargaan internasional ini diserahkan pada malam penganugerahan yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2026.

Keberhasilan ini menegaskan kembali posisi Pegadaian sebagai salah satu tempat kerja terbaik di kawasan Asia, sekaligus mengakui upaya berkelanjutan perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, memuaskan, dan mendukung pengembangan talenta. Bukan sekadar mempertahankan penghargaan utama, Pegadaian juga berhasil menaklukkan lima kategori penghargaan lainnya dalam satu kali penganugerahan. Pada tahun 2025, perusahaan telah meraih empat penghargaan di ajang yang sama.

Kategori-kategori yang diraih pada tahun 2026 meliputi HR Asia Best Company to Work For 2026 Indonesia Chapter, HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Awards 2026, HR Asia Tech Empowerment Awards 2026, HR Asia People Transformation Awards 2026, serta HR Asia Sustainable Workplace Awards 2026. Keberhasilan ini mencerminkan kecanggihan pengelolaan sumber daya manusia Pegadaian, yang tidak hanya fokus pada pengembangan karyawan tetapi juga memperhatikan inklusivitas, transformasi organisasi, pemanfaatan teknologi, dan penciptaan lingkungan kerja berkelanjutan.

Para eksekutif perusahaan, termasuk Direktur Human Capital PT Pegadaian, Tribuana Tunggadewi, dan Direktur Umum, Dewi, turut hadir menerima penghargaan. Tribuana mengekspresikan rasa syukur mendalam atas pengakuan internasional ini, sementara Dewi menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi komitmen dan motivasi kuat bagi seluruh Insan Pegadaian untuk terus maju meraih tujuan besar perusahaan, yaitu mengemas Indonesia dan memberikan layanan terbaik bagi nasabah.

Ia juga menekankan penerapan Employee Value Proposition (EVP) yang terukur, yang memandu Pegadaian dalam menciptakan ekosistem kerja yang aman, nyaman, dan mendukung pertumbuhan karier. Pegadaian kini mempekerjakan lebih dari 14.000 karyawan, tersebar di semua penjuru Indonesia. Kekuatan kerja sama yang inklusif ini menjadi dasar bagi perusahaan untuk tetap berdiri tegak setelah 125 tahun beroperasi. Transformasi digital, pembaruan produk, serta adaptasi budaya perusahaan telah memungkinkan Pegadaian memperluas layanan, seperti mempelopori ekosistem bullion melalui Layanan Bank Emas Pegadaian yang diakui secara nasional.

Selain itu, perusahaan juga membuka outlet luar negeri pertama di Timor-Leste, menandai langkah awal menembus pasar global. Dengan rangkaian penghargaan yang menakjubkan dan komitmen kuat terhadap inovasi, Pegadaian terus menegaskan posisinya sebagai lembaga jasa keuangan non-bank yang mampu mencetak talenta terbaik di Indonesia. Program-program internal seperti Pegadaian Excellence Awards memotivasi karyawan berprestasi, sementara komunitas karyawan yang melibatkan hobi, seni, dan kreativitas memperkuat kebersamaan dan keseimbangan kerja-hidup.

Semua upaya ini berkontribusi pada akselerasi bisnis perusahaan, menjaga relevansi serta menjawab kebutuhan zaman yang terus berkembang





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