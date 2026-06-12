Pegadaian Resmi Jadi Pemegang Rekening KSEI, Siap Dukung EGR dan ETF Emas

PT Pegadaian menandatangani PKS dengan KSEI untuk menjadi Pemegang Rekening, sebagai langkah strategis implementasi Electronic Gold Receipt (EGR) dan ETF Emas yang direncanakan rilis semester II 2026. OJK sudah memberikan persetujuan pada April 2026, memungkinkan Pegadaian mencatat EGR di sistem C-BEST KSEI. Kolaborasi ini diyakini memperkuat ekosistem investasi emas di Indonesia dengan menyediakan instrumen yang terjamin fisiknya, transparan, dan mudah diperdagangkan di bursa. Kedua pihak berkomitmen mengoptimalkan infrastruktur untuk menghubungkan pasar emas dengan pasar modal global.

PT Pegadaian menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia ( KSEI ) pada Jumat, 12 Juni 2026, di Main Hall Bursa Efek Indonesia, yang dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan utama sektor keuangan.

Penandatangananini dilakukan oleh Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat dan Direktur Pemasaran, Penjualan, dan Pengembangan Produk PT Pegadaian Selfie Dewiyanti. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan persetujuan kepada Pegadaian untuk menjadi Pemegang Rekening KSEI pada 27 April 2026, membuka jalan bagi implementasi Electronic Gold Receipt (EGR) dan Exchange Traded Fund (ETF) Emas yang rencananya diluncurkan pada semester II tahun 2026 di pasar modal Indonesia.

Sebagai Pemegang Rekening KSEI, Pegadaian berwenang mencatat EGR ke dalam sistem KSEI, yaitu The Central Depository and Book-Entry Settlement System (C-BEST). EGR merupakan bukti kepemilikan emas digital yang dijamin oleh emas fisik yang disimpan dan diawasi oleh Pegadaian sebagai institusi penyedia dan penyimpan emas berizin dari OJK.

Transformasi EGR menjadi efek yang dapat diperdagangkan di pasar modal diyakini akan membangun ekosistem investasi emas yang modern, terintegrasi, dan memberikan alternatif investasi yang aman, transparan, serta mudah diakses oleh investor melalui mekanisme perdagangan di bursa seperti saham. Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti menyatakan langkah ini adalah respons untuk mendukung penguatan ekosistem Bullion Bank di Indonesia melalui inovasi ETF Emas, dengan komitmen memberikan jaminan transparansi sepenuhnya bahwa setiap gram emas digital didukung emas fisik di brankas.

Sementara itu, Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat menambahkan bahwa Bergabungnya Pegadaian sebagai Pemegang Rekening KSEI adalah langkah relevan untuk mengembangkan EGR dan ETF Emas, memperluas pilihan produk investasi pasar modal, dan memperkuat infrastruktur serta kolaborasi strategis. Dengan keikutsertaan Pegadaian, total Pemegang Rekening KSEI menjadi 124, menandai tonggak sejarah baru dalam ekonomi nasional terkait integrasi pasar emas dan pasar modal





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