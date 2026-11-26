PT Pegadaian Kanwil V Manado mengedukasi nelayan Talaud melalui program Gencarkan OJK 2026 untuk meningkatkan literasi keuangan dan pengelolaan aset produktif di wilayah perbatasan Sulut.

PT Pegadaian Kantor Wilayah (Kanwil) V Manado secara intensif melanjutkan upaya peningkatan literasi keuangan melalui program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T pada Provinsi Sulawesi Utara. Edukasi ini secara spesifik menyasar masyarakat nelayan di kawasan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud yang berstatus sebagai wilayah perbatasan langsung antara Indonesia dengan Filipina pada Kamis tanggal 26 November 2026.

Mekanisme Edukasi Keuangan Nelayan Talaud

Andi Vivin Budi Permana selaku Deputi Bisnis Area Manado 1 PT Pegadaian Kanwil V Manado menjelaskan bahwa program Gencarkan tahun 2026 ini merupakan bagian dari dukungan nyata perusahaan terhadap mandat resmi Otoritas Jasa Keuangan. Sasaran utama dari inisiatif tersebut adalah kelompok masyarakat produktif di daerah 3T termasuk para petani dan nelayan yang menjadi prioritas peningkatan literasi keuangan berdasarkan Surat OJK Nomor S-15/KO.163/2026 yang telah dikeluarkan.

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Pendekatan edukasi ini dirancang khusus untuk membangun kesadaran masyarakat pesisir mengenai urgensi perencanaan keuangan jangka panjang dan kepemilikan aset produktif sebagai fondasi ketahanan ekonomi keluarga. Program ini menjawab tantangan struktural di mana penghasilan nelayan tidak selalu stabil karena sangat dipengaruhi oleh fluktuasi kondisi cuaca, harga jual ikan di pasar, hingga variabilitas biaya operasional saat melaut.

Langkah strategis yang diterapkan meliputi pemberian materi tentang cara menyisihkan sebagian penghasilan untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi dan tidak hanya berorientasi pada nominal besar hasil tangkapan. Andi Vivin Budi Permana mendorong para nelayan untuk memiliki kemampuan manajerial dalam mengalokasikan pendapatan agar dapat memberikan manfaat lebih besar bagi stabilitas ekonomi rumah tangga mereka di masa depan.

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Posisi Stakeholder dan Argumen Pengenalan Aset

Pernyataan kunci yang disampaikan Andi Vivin Budi Permana menekankan bahwa kesejahteraan nelayan tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah uang yang diperoleh dari hasil melaut pada satu periode tertentu. Kemampuan untuk menyisihkan penghasilan dan membangun aset menjadi hal penting yang harus ditanamkan untuk menjaga kestabilan ekonomi keluarga agar tidak terjerumus dalam siklus utang produktif yang merugikan.

Sebagai bagian dari solusi praktis, manajemen Pegadaian memperkenalkan emas sebagai salah satu instrumen keuangan yang dapat dimanfaatkan masyarakat pesisir untuk membangun cadangan dana darurat atau aset tabungan. Andi Vivin Budi Permana menyoroti bahwa emas memiliki tingkat likuiditas yang tinggi sehingga sangat membantu masyarakat ketika membutuhkan dana tunai dalam waktu relatif cepat untuk kebutuhan mendesak.

Di sisi perlindungan konsumen, pihak OJK dan pegadaian mengedukasi masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai tawaran layanan keuangan yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat namun tidak masuk akal. Anisya dari tim edukasi menekankan bahwa perlindungan masyarakat adalah hal yang sangat penting sehingga edukasi mengenai perlindungan konsumen diperlukan agar masyarakat tidak tergiur oleh skema investasi bodong atau tidak sesuai regulasi.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Kegiatan Gencarkan di Talaud ini merupakan implementasi nyata dari dukungan PT Pegadaian Kanwil V Manado terhadap program nasional Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2026 yang menyasar wilayah perbatasan. Dampak langsung dari program ini adalah peningkatan kapasitas masyarakat Melonguane dalam mengenali layanan keuangan yang aman dan legal serta menghindari praktik pinjaman ilegal yang merugikan.

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Harapan utama dari kegiatan edukasi ini adalah masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai dasar-dasar pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga. Dengan pemahaman tersebut, para nelayan diharapkan mampu mengambil keputusan finansial secara bijaksana yang mendukung peningkatan taraf hidup dan ketahanan ekonomi di wilayah perbatasan Sulawesi Utara.