Pegadaian dan KSEI Jalin Kerja Sama Strategis untuk Pengembangan EGR dan ETF Emas

PT Pegadaian resmi menjadi Pemegang Rekening KSEI, menandai langkah awal penerapan Electronic Gold Receipt (EGR) dan Exchange Traded Fund (ETF) Emas di pasar modal Indonesia pada semester II 2026. Kerja sama ini diresmikan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Utama KSEI dan Direktur Pegadaian di Bursa Efek Indonesia. Dengan bergabungnya Pegadaian, total Pemegang Rekening KSEI menjadi 124, memperkuat ekosistem investasi emas dan pasar modal nasional.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ( KSEI ) dan PT Pegadaian resmi menjalin kerja sama strategis melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kesepakatan ini menandai bergabungnya Pegadaian sebagai Pemegang Rekening KSEI sekaligus langkah penting dalam persiapan penerapan Electronic Gold Receipt ( EGR ) dan Exchange Traded Fund (ETF) Emas di pasar modal Indonesia pada semester II 2026.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat dan Direktur Pemasaran, Penjualan, dan Pengembangan Produk PT Pegadaian Selfie Dewiyanti di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jumat, 12 Juni 2026. Acara tersebut disaksikan oleh Kepala Departemen Perizinan Kelembagaan dan Profesi Pelaku Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ridwan, jajaran direksi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), KSEI, serta perwakilan asosiasi pasar modal Indonesia. Sebelumnya, pada 27 April 2026, OJK telah menyetujui permohonan Pegadaian untuk menjadi Pemegang Rekening KSEI.

Persetujuan tersebut menjadi dasar terbentuknya infrastruktur penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek EGR yang untuk pertama kalinya diperkenalkan di Indonesia sebagai efek dasar bagi produk ETF Emas. Dengan status barunya sebagai Pemegang Rekening KSEI, Pegadaian kini memiliki kewenangan untuk mencatatkan EGR secara langsung ke dalam sistem The Central Depository and Book-Entry Settlement System (C-BEST) milik KSEI. EGR emas adalah bukti kepemilikan emas digital yang dijamin oleh emas fisik dan dicatat secara elektronik di sistem KSEI.

Emas fisik yang mendasari EGR tersebut diperdagangkan, disimpan, dan diadministrasikan oleh Pegadaian yang berperan sebagai institusi penyedia dan penyimpan emas yang telah mendapatkan izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bullion dari OJK. Transformasi EGR menjadi efek yang dapat diperdagangkan di pasar modal merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem investasi emas yang modern dan terintegrasi.

Direktur Pemasaran, Penjualan dan Pengembangan Produk PT Pegadaian Selfie Dewiyanti mengatakan langkah strategis dan kolaboratif ini merupakan respons nyata untuk mendukung penguatan ekosistem Bullion Bank di Indonesia melalui inovasi investasi terbaru berupa ETF Emas. Meskipun instrumen keuangan berbasis emas ini tergolong baru di tanah air, skema serupa telah berkembang pesat dan terbukti maju di bursa global, salah satunya di Amerika Serikat yang mencatatkan diri sebagai pemegang porsi ETF Emas terbesar di dunia.

Dengan hadirnya ETF Emas di pasar domestik, para investor kini memiliki alternatif instrumen yang memungkinkan mereka melakukan investasi emas secara mudah, aman, dan langsung melalui mekanisme perdagangan di bursa efek layaknya bertransaksi saham. Sinergi antara Pegadaian dan KSEI ini merupakan langkah strategis yang tidak hanya memperkuat tata kelola keamanan pencatatan aset investasi, tetapi juga menyiapkan infrastruktur kokoh bagi ekosistem bullion Indonesia untuk melebur ke dalam pasar modal global.

Kami berkomitmen penuh untuk mengoptimalkan peran kami sebagai penyedia dan penyimpan emas terpercaya, memberikan jaminan transparansi penuh bagi para investor bahwa setiap gram emas digital yang mereka transaksikan didukung penuh oleh fisik emas yang nyata di brankas kami, ujar Selfie. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat menyampaikan bahwa KSEI memberikan dukungan penuh untuk kemajuan pasar modal Indonesia, termasuk untuk pengembangan infrastruktur maupun jalinan kolaborasi strategis dengan berbagai pihak.

Bergabungnya Pegadaian sebagai Pemegang Rekening KSEI menjadi salah satu langkah relevan untuk menyambut pengembangan EGR dan ETF Emas sebagai bagian dari upaya perluasan pilihan produk investasi pasar modal Indonesia. Produk inovatif ini diharapkan dapat menjadi alternatif investasi yang menghubungkan karakteristik emas sebagai aset yang telah dikenal luas oleh masyarakat dengan mekanisme investasi yang transparan dan teradministrasi dengan baik melalui infrastruktur yang telah dimiliki KSEI, kata Samsul.

Bergabungnya PT Pegadaian sebagai Pemegang Rekening KSEI di tahun 2026 menambah total Pemegang Rekening KSEI menjadi 124. Penambahan ini berdampak positif pada pendalaman pasar modal dan penguatan ekosistem keuangan nasional, termasuk potensi peningkatan total aset yang dikelola serta likuiditas di pasar modal Indonesia. Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, KSEI terus mengembangkan kapasitas sistem digitalnya guna memastikan infrastruktur yang andal dan adaptif dalam mengakomodasi dinamika pasar modal Indonesia ke depan.

Sebagai Pemegang Rekening KSEI dan Bullion Bank, PT Pegadaian juga memiliki peluang untuk mengoptimalkan perannya di pasar modal Indonesia melalui aktivitas pinjam meminjam efek, sehingga tidak hanya mendukung pengembangan ETF Emas, tetapi juga meningkatkan likuiditas, efisiensi transaksi, dan pendalaman pasar modal Indonesia. Kerja sama ini merupakan tonggak penting dalam industri keuangan Indonesia dan membuka peluang baru bagi investor untuk berpartisipasi dalam investasi emas yang lebih modern dan terpercaya





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