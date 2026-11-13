Pefindo Proyeksikan Surplus Utang 2027, Refinancing Rp 178 Triliun Jadi Fokus

Hendro Utomo dari Pefindo memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi 2027 mencapai Rp 147 hingga 189 triliun. Besarnya jatuh tempo Rp 178 triliun memicu tantangan biaya pendanaan tinggi.

Hendro Utomo, Rating Director dari lembaga pemeringkat kredit Pefindo, mengungkap bahwa total nilai surat utang yang dijadwalkan jatuh tempo pada tahun 2027 mencapai angka sangat besar, yakni Rp 178 triliun. Besarnya kewajiban pelunasan ini menjadikan kebutuhan refinancing atau pembiayaan kembali utang sebagai salah satu faktor utama yang mendorong perusahaan untuk terus menerbitkan surat utang korporasi baru. Prognosis ini disampaikan oleh Hendro Utomo di Gedung Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 November 2026, menandai adanya tekanan likuiditas signifikan yang dihadapi korporasi dalam lima bulan ke depan.

Proyeksi Penerbitan Surat Utang 2027

Untuk merespons lonjakan jatuh tempo tersebut, Pefindo memproyeksikan volume penerbitan surat utang korporasi di tahun 2027 akan berada di kisaran yang cukup lebar, antara Rp 147 triliun hingga Rp 189 triliun. Dengan titik tengah proyeksi sekitar Rp 170 triliun, angka ini menunjukkan bahwa pasar tetap memiliki dinamika likuiditas yang aktif meskipun menghadapi tantangan makroekonomi. Proyeksi ini menjadi acuan penting bagi para pelaku pasar untuk mengantisipasi arus kas korporasi di tahun mendatang.

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Proyeksi penerbitan surat utang yang diprediksi mencapai titik tengah Rp 170 triliun tersebut mencerminkan estimasi konservatif dari Pefindo berdasarkan tren pasar terkini. Angka ini bukan sekadar spekulasi, melainkan hasil analisis mendalam terhadap pola jatuh tempo utang yang telah diidentifikasi oleh tim riset lembaga pemeringkat tersebut.

Tantangan Biaya Pendanaan dan Strategi Refinancing

Namun di balik kebutuhan refinancing yang tinggi, perusahaan masih harus menghadapi dua tantangan krusial, yaitu tingginya biaya pendanaan dan persaingan ketat untuk memperoleh dana dari investor. Menurut Hendro Utomo dari Pefindo, kebutuhan pembiayaan kembali utang tidak sepenuhnya harus dipenuhi melalui penerbitan obligasi baru. Perusahaan memiliki opsi alternatif untuk memanfaatkan kas internal atau mengajukan kredit perbankan guna memenuhi kewajiban utang yang jatuh tempo.

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Realisasi penerbitan surat utang korporasi pada 2027 akan sangat bergantung pada biaya pendanaan, kebutuhan pembiayaan baru, serta kemampuan pasar dalam menyerap tambahan pasokan obligasi. Jika biaya utang baru menjadi terlalu mahal, banyak perusahaan mungkin akan beralih ke opsi pendanaan perbankan atau mengurangi ekspansi bisnis untuk menjaga stabilitas neraca keuangan mereka.

Strategi manajemen utang yang fleksibel akan menjadi kunci survival bagi banyak korporasi di tengah lingkungan suku bunga yang cenderung tinggi. Perusahaan yang mampu memanfaatkan kas internal secara efisien diharapkan memiliki ketahanan yang lebih baik dibandingkan mereka yang bergantung sepenuhnya pada pasar utang publik.

Data Kinerja Penerbitan Hingga September 2026

Pefindo mencatat bahwa realisasi penerbitan surat utang korporasi hingga akhir September 2026 mencapai Rp 139,6 triliun. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 12,75 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan adanya perlambatan dalam aktivitas penggalangan dana melalui instrumen utang, meskipun nilai absolutnya masih cukup signifikan.

Meskipun mengalami tren penurunan, nilai penerbitan surat utang hingga September 2026 masih lebih besar dibandingkan dengan nilai surat utang yang jatuh tempo pada periode yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan pendanaan korporasi masih menjadi pendorong utama aktivitas penerbitan, meskipun pertumbuhan volume penerbitan mulai menunjukkan tanda-tanda jenuh atau terbatas.

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Surplus penerbitan atas jatuh tempo pada kuartal ketiga 2026 menandakan bahwa likuiditas korporasi masih dalam kondisi yang sehat. Namun, celah antara penerbitan baru dan jatuh tempo ini kemungkinan akan menyempit di tahun 2027 mengingat besarnya volume utang yang akan jatuh tempo.

Kenaikan Kupon Obligasi dan Dampaknya

Di tengah besarnya kebutuhan refinancing, kenaikan biaya pendanaan menjadi tantangan utama bagi perusahaan yang berencana menerbitkan obligasi baru. Pefindo mencatat bahwa rata-rata kupon obligasi korporasi berperingkat AAA dengan tenor tiga tahun meningkat menjadi sekitar 7,5 persen pada paruh kedua 2026. Angka ini naik signifikan dibandingkan rata-rata sekitar 5,5 persen yang tercatat pada akhir 2025.

Kenaikan kupon obligasi ini menunjukkan bahwa biaya pendanaan korporasi turut dipengaruhi oleh peningkatan imbal hasil acuan di pasar obligasi secara luas, bukan semata-mata perubahan risiko kredit perusahaan. Faktor makroekonomi global dan kebijakan moneter menjadi pendorong utama naiknya tingkat bunga yang harus dibayarkan oleh penerbit obligasi.

Hal ini membuat refinancing menjadi kurang menarik secara ekonomi, terutama bagi perusahaan yang sebelumnya memperoleh pendanaan pada tempo suku bunga yang lebih rendah. Perusahaan dengan profil kredit berkualitas tinggi (AAA) pun tidak kebal terhadap kenaikan biaya utang, yang dapat mengurangi margin keuntungan dan memperlambat proyek ekspansi di masa depan.