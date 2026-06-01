Pedro Proença: Cristiano Ronaldo akan Selalu Terikat dengan Tim Nasional Portugal

Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, Pedro Proença, menanggapi pertanyaan apakah Cristiano Ronaldo masih akan menjadi ujung tombak timnas Portugal saat mereka menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2030.

Bintang Al-Nassr tersebut tetap menjadi sosok sentral di timnas, namun pertanyaan mengenai masa depannya terus mendominasi pemberitaan. Seiring persiapan Portugal menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2030, spekulasi pun bermunculan mengenai apakah Ronaldo masih akan bermain. Namun, Proença telah meredam ekspektasi terkait kehadiran sang penyerang di lapangan empat tahun mendatang. Dalam konferensi Bola Branca, Proença menyatakan bahwa faktor biologis membuat kemungkinan penampilannya di turnamen tersebut pada usia 45 tahun sangat kecil.

'Saya akan mengatakan bahwa, secara fisiologis, harus terjadi kejutan besar agar dia bisa tampil di Piala Dunia berikutnya. Dan Kejuaraan Eropa? Itu akan bergantung pada siapa yang memimpin saat itu, bagaimana kondisi pemain tersebut, serta serangkaian faktor teknis yang saat ini, bukan soal berkomentar atau tidak berkomentar... Dengan kepastian mutlak, dan saya sepenuhnya menyadari hal ini, para pemain terbaik pada saat itu lah yang akan masuk ke tim nasional.

Dan oleh karena itu, hingga saat itu... Cristiano Ronaldo akan selalu terikat erat dengan tim nasional, dengan federasi. Dan oleh karena itu, apa yang terjamin dalam hal kualitas sebagai pemain, atau bukan sebagai pemain, hari ini, merek Federasi Sepak Bola Portugal, merek tim nasional, terjalin erat dengan merek Cristiano Ronaldo,' jelas Proença. Meskipun karier bermainnya pada akhirnya akan berakhir, Proença menegaskan bahwa pengaruh Ronaldo terhadap sepak bola Portugal akan tetap abadi.

Ketua FPF itu menegaskan bahwa pemenang Ballon d'Or lima kali itu akan memiliki banyak pilihan peran di lingkungan tim nasional begitu ia memutuskan untuk gantung sepatu, sambil menyoroti status unik sang penyerang sebagai ikon global dan kekuatan pemasaran yang luar biasa.

'Cristiano Ronaldo akan menjadi apa pun yang dia inginkan dalam sepak bola Portugal. Saya berani mengatakan itu. Ini adalah kasus yang benar-benar luar biasa, tidak hanya dalam hal ketenaran, kemampuan, dan mobilisasi merek. Dari segi olahraga, saya berani mengatakan ini adalah kasus unik dalam pengembangan bakat di sepak bola Portugal.

Oleh karena itu, Cristiano akan menjadi apa pun yang dia inginkan di Portugal dan di dunia sepak bola. Kita semua punya waktu untuk memikirkan di mana Cristiano akan merasa bahagia pertama kali dan di mana dia juga akan membantu sepak bola Portugal untuk menempatkan dirinya dan mempertahankan posisi yang dimilikinya,' tambahnya. Transisi menjauh dari pemain terbaik sepanjang sejarah mereka merupakan prospek yang menakutkan bagi banyak penggemar, namun federasi sedang berupaya memastikan proses ini berjalan mulus.

Proença berpendapat bahwa kunci untuk melangkah maju bukanlah dengan memandang pensiunnya Ronaldo sebagai bencana, melainkan sebagai evolusi alami. Ia mencatat bahwa FPF telah mendiversifikasi bidang usahanya untuk memastikan stabilitas finansial dan olahraga, terlepas dari siapa saja yang masuk dalam daftar pemain.

'Saya katakan bahwa Anda harus mempersiapkan diri tanpa perlu mendramatisirnya. Cristiano akan selalu terikat erat, bukan dengan federasi, tetapi dengan negara Portugal. Oleh karena itu, tidak boleh ada keraguan mengenai hal itu. Federasi Sepak Bola Portugal selalu mempersiapkan masa kini dan masa depannya, dalam hal pendapatan, agar tidak bergantung pada partisipasi dalam kompetisi internasional hanya pada satu atau dua sponsor dan satu atau dua pemain,' kata Proença.

Meskipun perubahan ini tak terhindarkan, Proença mengakui bahwa nama Ronaldo tetap menjadi daya tarik besar bagi mitra komersial. Namun, ia meyakinkan para pendukung bahwa anggaran operasional FPF tidak sepenuhnya bergantung pada kehadiran sang kapten. Tujuannya adalah mempertahankan standar tinggi yang ditetapkan selama era Ronaldo sambil menyadari realitas komersial dalam bekerja sama dengan salah satu atlet paling terkenal di dunia. Presiden tersebut menyimpulkan dengan mengatakan: 'Ya, kami tentu tahu betapa pentingnya Cristiano.

Saya harus jujur dan tulus, ada minat untuk mengajukan kontrak kepada Federasi Sepak Bola Portugal baik dengan maupun tanpa Cristiano. Pendapatan operasional Federasi Sepak Bola Portugal lebih dari terjamin untuk siklus yang akan terjadi secara alami dan normal, yaitu kepergian Cristiano.





