Pedro Kenang Upaya Bujuk Messi Gabung Lazio Saat Berpamitan dengan Penuh Emosi

Mantan pemain Barcelona, Pedro, mengungkapkan upayanya merekrut Lionel Messi dan bintang lainnya ke Lazio sebelum resmi meninggalkan klub Serie A tersebut.

Kisah perpisahan Pedro dengan klub Serie A , Lazio , berlangsung dengan suasana yang sangat mengharukan dan penuh emosi. Pemain sayap veteran asal Spanyol yang kini menginjak usia 38 tahun tersebut menutup lembaran kariernya di ibu kota Italia melalui pertandingan terakhir yang dramatis melawan Pisa pada Sabtu malam.

Pedro tidak hanya sekadar tampil, tetapi ia menutup penampilannya dengan catatan manis berupa sebuah gol yang membantu timnya meraih kemenangan comeback. Momen ini menjadi penanda berakhirnya petualangan panjang sang pemain di Roma, sebuah kota yang telah memberikan banyak kenangan indah selama masa baktinya. Secara statistik, kontribusi Pedro bagi Lazio tergolong sangat signifikan, di mana ia tercatat telah memainkan sebanyak 209 pertandingan dan berhasil membukukan 39 gol.

Namun, di balik prestasi individunya, musim terakhir ini menjadi periode yang cukup berat bagi klub, mengingat Lazio hanya mampu finis di peringkat kesembilan klasemen Serie A dan gagal mengamankan tiket menuju kompetisi Eropa, sebuah penurunan yang cukup terasa bagi klub dengan sejarah sebesar Lazio. Di luar kontribusinya di atas lapangan hijau, Pedro ternyata memiliki peran lain yang jarang diketahui publik, yakni sebagai perekrut tidak resmi bagi klub.

Dalam sebuah pengungkapan yang mengejutkan, Pedro mengakui bahwa ia secara aktif mencoba meyakinkan beberapa mantan rekan setimnya di level klub maupun tim nasional untuk bergabung dengan Lazio. Nama-nama besar seperti Lionel Messi, David de Gea, dan Jordi Alba disebut-sebut sebagai target yang pernah ia coba bujuk agar mau pindah ke Italia. Pedro mengungkapkan bahwa ia sangat ingin para bintang tersebut merasakan langsung atmosfer luar biasa serta antusiasme besar dari para pendukung setia Lazio yang dikenal sangat fanatik.

Meskipun ia menyadari bahwa meyakinkan pemain sekaliber Lionel Messi adalah tugas yang hampir mustahil, Pedro tetap berusaha semaksimal mungkin. Tidak hanya itu, ia juga mengaku sempat mendiskusikan peluang transfer bagi pemain seperti Marc Bartra dengan pelatih Maurizio Sarri, serta mencoba membawa David Luiz untuk memperkuat lini pertahanan tim. Upaya-upaya ini menunjukkan betapa besarnya rasa cinta Pedro terhadap klub dan keinginannya untuk melihat Lazio kembali berada di puncak kejayaan.

Jika melihat rekam jejak kariernya secara keseluruhan, Pedro meninggalkan sepak bola Italia sebagai salah satu pemain paling berprestasi dalam sejarah olahraga ini. Koleksi trofinya sangat mengagumkan, baik di level internasional maupun klub. Bersama tim nasional Spanyol, ia menjadi bagian dari generasi emas yang berhasil mengangkat trofi Piala Dunia pada tahun 2010 dan menjuarai Kejuaraan Eropa pada tahun 2012.

Kejayaan Pedro mencapai puncaknya saat ia membela Barcelona, di mana ia berhasil meraih tiga gelar Liga Champions, lima trofi La Liga, dan dua gelar Piala Dunia Antarklub. Tidak berhenti di sana, petualangannya di Inggris bersama Chelsea juga membuahkan hasil yang gemilang dengan raihan satu gelar Liga Premier, satu trofi Liga Europa, dan satu Piala FA. Pengalaman luas di berbagai liga top Eropa ini menjadikan Pedro sebagai sosok pemimpin dan mentor bagi para pemain muda di Lazio selama beberapa tahun terakhir.

Menutup masa indahnya di Italia, Pedro belum memberikan konfirmasi secara resmi mengenai langkah karier selanjutnya, apakah ia akan mencari tantangan baru di liga lain atau memutuskan untuk gantung sepatu. Namun, dalam pesan perpisahan yang ia sampaikan kepada seluruh elemen klub, Pedro memberikan wejangan yang sangat mendalam mengenai pentingnya persatuan. Ia menekankan bahwa prioritas utama bagi Lazio saat ini adalah membangun kembali sinergi dan kesatuan antara skuad pemain, staf kepelatihan, dan para suporter.

Menurutnya, hanya dengan bergerak ke arah yang sama, klub dapat bangkit dari keterpurukan musim ini. Pedro menyatakan keyakinannya bahwa dalam beberapa tahun mendatang, Lazio akan mampu kembali meraih trofi bergengsi dan bersaing kembali di panggung tertinggi Eropa. Ia bahkan mengungkapkan harapannya agar suatu hari nanti dapat kembali ke klub tersebut dalam kapasitas apa pun untuk membantu membawa Lazio kembali ke masa keemasannya





