Pedro Acosta Pimpin Latihan Resmi MotoGP Hungaria 2026, Bagnaia Terlantar

Rider Red Bull KTM Pedro Acosta menunjukkan dominasinya di hari pertama latihan MotoGP Hungaria 2026 di Balaton Park, sementara Francesco Bagnaia kesulitan menembus 10 besar.

Hari kedua sesi latihan MotoGP Hungaria 2026 di Balaton Park , Sabtu (6/6/2026), menjadi momen penting bagi para pebalap untuk menyempurnakan konfigurasi motor mereka sebelum进行的 kualifikasi dan balapan sprint .

Pada hari pertama, Pedro Acosta dari Red Bull KTM mendominasi latihan resmi dengan keunggulan hampir setengah detik atas rival-rival terdekatnya. Rider Aprilia Racing, Marco Bezzecchi dan Jorge Martin, serta juara bertahan Marc Marquez dari Ducati Lenovo, meski kalah jauh, tetap berada dalam 10 besar dan lolos ke kualifikasi kedua untuk memperebutkan posisi pole. Nasib berbeda dialami Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez, yang ditempatkan di luar 10 besar.

Daftar_top_10 hari pertama menampilkan berbagai rider dari tim-timTernary, termasuk Fabio Di Giannantonio, Fermin Aldeguer, dan Jack Miller. Balapan sprint dan kualifikasi akan menjadi penentu strategy untuk race utama di_len_ track yang menantang ini





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