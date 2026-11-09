Pedri Jadi Otak Kemenangan Barcelona 2-1 atas Atletico Madrid

Pedri menuai pujian usai Barcelona menang 2-1 atas Atletico Madrid di Stadion Wanda Metropolitano pada lanjutan Liga hari Minggu.

Pedri, gelandang bintang Barcelona, menuai pujian besar setelah timnya mengalahkan Atletico Madrid dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Liga yang digelar hari Minggu di Stadion Wanda Metropolitano. Kemenangan ini memperkuat posisi Barcelona dalam persaingan perebutan gelar Liga, meski mereka sempat tertinggal dari tim tuan rumah yang tampil tangguh di babak pertama.

Fermin Lopez menjadi pencetak dua gol kemenangan Barcelona, sementara Lamine Yamal tampil menonjol di sektor serang. Lamine Yamal terus merepotkan lini pertahanan Atletico Madrid, menciptakan peluang, melewati para bek, dan ikut berperan dalam terciptanya gol.

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Pedri Menjadi Motor Serangan Barcelona

Pedri disebut sebagai otak di balik kemenangan Barcelona atas Atletico Madrid. Ia memimpin alur serangan pada babak kedua, ketika Rodri tidak tampil dalam laga tersebut.

Setelah turun minum, Pedri mulai menunjukkan dominasi, kendali, dan kepemimpinannya di lapangan. Ia terus meminta bola dan mengatur tempo permainan Barcelona, sehingga tim mampu menjaga penguasaan bola hingga peluit akhir dibunyikan.

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Babak Pertama Atletico Madrid Kuasai Jalannya Laga

Atletico Madrid menguasai jalannya babak pertama dan dinilai layak mendapatkan hasil yang lebih baik. Barcelona tertekan selama sekitar setengah jam pertama dan tertinggal dari tim asuhan Simeone yang sedikit menarik diri ke belakang.

Kedua bek sayap Barcelona kesulitan mengimbangi pertahanan Atletico Madrid, sehingga pelatih Flick terpaksa mengganti keduanya. Brayan tidak mampu melewati Baena yang tampil gemilang, sementara Cancelo gagal menyesuaikan rencana bertahannya. Masalah utama Barcelona pada fase itu adalah lemahnya tekanan.

Perubahan Taktik Membalikkan Keadaan di Babak Kedua

Barcelona membalikkan keadaan pada babak kedua dengan menyesuaikan tekanan secara efektif. Gol Fermin Lopez di menit-menit akhir babak pertama menjadi momen penting yang membuat tim masuk ruang ganti dengan skor imbang.

Masuknya De Jong sebagai bek membuat struktur serangan membaik. Christensen masuk untuk menetralisir Sorloth, sedangkan Gerard Martin kembali ke posisi asli sebagai bek kiri. Barcelona kemudian mengelola menit-menit akhir dengan baik dan menjaga keunggulan hingga laga selesai.