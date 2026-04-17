Pedagang Terhimpit Lonjakan Harga Plastik, Omzet Tergerus Menjelang Lebaran

Kenaikan harga plastik secara signifikan memberatkan para pedagang daging ayam dan sayuran di Pasar Kemiri Muka, Depok, menjelang Idulfitri 2026. Mereka terpaksa menanggung biaya operasional yang lebih tinggi tanpa bisa menaikkan harga jual produk, mengancam pendapatan.

Kenaikan harga plastik yang terus berlanjut menjadi pukulan telak bagi berbagai sektor pedagang, tak terkecuali para penjual daging ayam dan sayuran. Pantauan di Pasar Kemiri Muka, Depok, pada Jumat, 17 April 2026, menunjukkan bahwa keluhan mengenai lonjakan harga plastik telah terdengar sejak sepekan menjelang Hari Raya Idulfitri 2026 . Situasi ini menciptakan dilema bagi para pedagang.

Di satu sisi, mereka terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk membeli plastik pengemas, yang berujung pada penurunan pendapatan. Di sisi lain, mereka tidak berani menaikkan harga jual produk mereka, baik daging ayam maupun sayuran, karena khawatir akan kehilangan pelanggan yang semakin sensitif terhadap kenaikan harga di tengah kondisi ekonomi yang juga belum stabil. Budi, seorang pedagang ayam di pasar yang sama, mengungkapkan kegelisahannya. Biasanya, ia menyiapkan dana sekitar Rp10.000 untuk membeli plastik. Namun, kini, dana tersebut tidak lagi mencukupi, dan ia harus merogoh kocek minimal Rp15.000 hingga Rp20.000 untuk kebutuhan yang sama. Hal ini menjadi beban tambahan yang signifikan, terutama karena harga daging ayam sendiri sudah tergolong mahal, mencapai Rp50.000 per ekor, atau Rp40.000 per kilogram untuk potongan tertentu. Ia merasa terjepit karena tidak bisa menaikkan harga ayam demi daya beli pelanggan, namun juga terbebani oleh biaya operasional yang membengkak akibat mahalnya harga plastik. Ketika pelanggan meminta tambahan plastik, Budi tetap berusaha memenuhinya meskipun sangat berat. Namun, ia mengamati bahwa kesadaran pelanggan terhadap kondisi ini mulai tumbuh, sehingga permintaan tambahan plastik pun berangsur berkurang. Fenomena serupa juga dialami oleh Yanti, seorang pedagang sayuran. Ia terpaksa beralih menggunakan plastik yang kualitasnya lebih tipis demi menekan biaya. Plastik yang biasa ia gunakan kini terasa terlalu mahal untuk dijangkau. Ia menyatakan bahwa dampak kenaikan harga plastik sangat memberatkan, membuat para pedagang semakin pusing. Jika terpaksa dikenakan biaya tambahan untuk plastik, pembeli akan mengeluh. Sebaliknya, jika tidak diberikan plastik yang memadai, pembeli juga akan merasa tidak puas. Solusi yang ditempuh adalah memberikan plastik yang lebih tipis dari biasanya. Yanti mencontohkan, untuk pembelian jeruk nipis, ia biasanya memberikan dua lapis plastik, satu untuk membungkus dan satu lagi plastik kresek. Namun, kini beberapa pelanggannya mulai menolak plastik kresek tambahan, mungkin karena mereka menyadari tingginya harga plastik dan merasa iba terhadap kondisi pedagang. Fenomena ini menunjukkan bahwa kenaikan harga plastik tidak hanya berdampak pada biaya operasional pedagang, tetapi juga menciptakan dinamika baru dalam interaksi antara penjual dan pembeli, di mana kesadaran akan kondisi ekonomi bersama mulai terbangun





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Harga Plastik Pedagang Pasar Idulfitri 2026 Dampak Ekonomi UMKM

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Deretan Harga Tiket Pesawat yang Naik dari Bali Imbas Lonjakan Avtur, Cek Daftar Maskapai dan Rutenya!Berita Deretan Harga Tiket Pesawat yang Naik dari Bali Imbas Lonjakan Avtur, Cek Daftar Maskapai dan Rutenya! terbaru hari ini 2026-04-15 17:43:59 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Harga Plastik Bikin Pedagang Pusing, Daya Beli Masyarakat Terancam?Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Nafta Langka-CPO Jadi Penyelamat? Ini Kata Amran, Wamenperin-PengusahaPemerintah mempertimbangkan CPO sebagai substitusi nafta akibat lonjakan harga.

Read more »

Meski Stok Aman, Mendag Akui Minyakita Sedikit Naik Imbas Lonjakan Harga PlastikMendag Budi menegaskan, meskipun terdapat sedikit kenaikan harga Minyakita imbas naiknya harga plastik, namun dia memastikan bahwa tidak ada kelangkaan stok di pasaran.

Read more »

Lonjakan Harga Plastik Akibat Konflik Timur Tengah Tekan Industri Dalam Negeri, Potensi Produksi Berhenti MeiKonflik di Timur Tengah memicu lonjakan harga plastik yang menekan industri dalam negeri. Pengusaha mengkhawatirkan potensi pabrik berhenti produksi pada Mei. Ketua DPR RI Puan Maharani mengakui situasi ini serius dan merupakan dampak gejolak global, menekankan perlunya mencermati kekhasan lokal untuk dioptimalkan. Kenaikan harga plastik membebani UMKM, terutama sektor makanan dan minuman yang bergantung pada kemasan sekali pakai, akibat gangguan rantai pasok global dan terhambatnya distribusi nafta.

Read more »

Legislator: Antisipasi lonjakan harga pangan dan dampak kekeringanAnggota Komisi IV DPR RI Eko Wahyudi mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan dan dampak kekeringan menyusul musim kemarau tahun ini ...

Read more »