Pedagang Sayur Keliling Raih Mimpi Haji dengan Tabungan Koin Selama 20 Tahun

Adna Yusri, seorang pedagang sayur keliling berusia 58 tahun dari Lampung Selatan, berhasil mewujudkan mimpinya untuk menunaikan ibadah haji setelah 20 tahun menabung koin dari hasil berjualan. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang kesabaran, ketekunan, dan harapan.

Seorang pedagang sayur keliling berusia 58 tahun bernama Adna Yusri telah membuktikan bahwa impian besar dapat dicapai melalui kesabaran dan ketekunan. Tahun ini, ia berhasil mewujudkan mimpinya untuk menunaikan ibadah haji, sebuah pencapaian yang menginspirasi banyak orang.

Setiap pagi, sebelum mentari sepenuhnya terbit, Adna Yusri sudah mulai mempersiapkan dagangannya di atas sepeda motor kesayangannya. Sayuran segar, mulai dari bayam, kangkung, wortel, hingga tomat, ditata dengan rapi, siap untuk ditawarkan kepada pelanggan setianya dari rumah ke rumah. Rutinitas ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya selama lebih dari dua dekade. Ia dengan tekun menyusuri jalanan desa, melewati gang-gang sempit, berhenti di depan setiap rumah warga, menawarkan sayuran dengan senyum ramah.

Ia tak gentar menghadapi terik matahari yang membakar kulit, maupun guyuran hujan yang membasahi tubuhnya. Semua itu ia lakukan demi mencari rezeki yang halal dan berkah. Impian untuk pergi ke tanah suci Mekkah tidak datang secara tiba-tiba. Selama dua puluh tahun, Adna dengan disiplin menyisihkan sebagian kecil dari penghasilannya setiap hari.

Jumlahnya mungkin tidak besar, seringkali hanya berupa koin-koin kecil bernilai seribu rupiah. Namun, konsistensi dan kesabaran menjadi kunci utama dalam mewujudkan mimpinya. Ia percaya bahwa sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Kesabaran panjang dan kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil yang manis.

Ketika tiba waktu pelunasan biaya haji, Adna datang ke bank dengan membawa tabungannya yang unik dan luar biasa: lima ember penuh berisi koin hasil jerih payahnya selama bertahun-tahun. Ember-ember berisi uang logam itu menjadi saksi bisu perjalanan panjang seorang pedagang kecil yang tak pernah menyerah pada keadaan, yang selalu optimis dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan bagi mereka yang berusaha. Tahun ini, penantian panjangnya akhirnya berakhir.

Nama Adna Yusri resmi tercatat sebagai calon jemaah haji yang berasal dari Lampung Selatan dan dijadwalkan untuk berangkat pada tanggal 5 Mei 2026. Ekspresi haru dan bahagia terpancar jelas dari wajahnya. Mimpi yang telah ia rawat dan perjuangkan selama dua puluh tahun kini tinggal selangkah lagi menjadi kenyataan.

'Saya tidak pernah menyangka bahwa saya bisa sampai pada titik ini. Semua ini adalah berkat dari hasil berjualan sayur keliling dan doa-doa yang selalu saya panjatkan,' ujarnya dengan suara lirih, penuh rasa syukur. Namun, kebahagiaan itu belum sepenuhnya lengkap. Sang istri tercinta, Haljariyah, yang telah setia mendampinginya dalam setiap langkah perjuangannya, belum bisa ikut berangkat karena keterbatasan biaya.

Meskipun demikian, Haljariyah tetap ikhlas menerima keadaan. Ia dengan penuh cinta dan harapan melepas suaminya untuk menunaikan ibadah haji, sambil berdoa agar suatu hari nanti ia juga bisa menyusul ke tanah suci. Kisah Adna Yusri telah menjadi inspirasi bagi seluruh warga sekitar. Sumiyati, salah satu tetangganya, menggambarkan Adna sebagai sosok pekerja keras yang pantang menyerah dan tidak pernah mengeluh dalam menghadapi kesulitan.

Kepala desa setempat, Rudi Hartono, menyatakan bahwa kisah Adna adalah bukti nyata bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang untuk meraih cita-cita dan impian. Perjalanan hidup Adna Yusri bukan hanya sekadar cerita tentang ibadah haji. Perjuangannya adalah cerminan dari keteguhan hati, tentang mimpi yang dirawat dalam keterbatasan, serta harapan yang terus hidup meskipun dalam kesederhanaan.

Kisah ini mengajarkan kita semua untuk tidak pernah menyerah pada impian, sekecil apapun impian itu, dan untuk selalu berusaha dengan sungguh-sungguh, karena dengan kesabaran dan ketekunan, segala sesuatu dapat dicapai. Kisah Adna juga mengingatkan kita akan pentingnya bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan, dan untuk selalu berbagi kebahagiaan dengan sesama. Ia adalah contoh nyata bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kekayaan materi, melainkan pada ketenangan hati dan kepuasan batin.

Kisah ini juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menghargai pekerjaan apapun yang kita lakukan, karena setiap pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas dan bertanggung jawab akan membawa berkah dan kebaikan. Adna Yusri adalah pahlawan tanpa tanda jasa, seorang pedagang sayur keliling yang telah menginspirasi banyak orang dengan kisah perjuangannya yang luar biasa. Ia adalah bukti bahwa mimpi dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki tekad yang kuat, kesabaran yang tinggi, dan keyakinan yang tak tergoyahkan





