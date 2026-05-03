Pedagang Korban Ricuh May Day di Bandung Mendapat Bantuan dari Dedi Mulyadi

Kisah pilu seorang pedagang di Bandung yang warungnya ludes terbakar saat kericuhan May Day. Dedi Mulyadi memberikan bantuan finansial dan pekerjaan baru untuk membantu pedagang tersebut bangkit kembali.

Kisah mengharukan seorang pedagang di Bandung menjadi sorotan setelah warungnya ludes terbakar dalam kericuhan peringatan Hari Buruh Internasional 2026. Nandang, pemilik warung sederhana yang menjadi satu-satunya sumber penghidupannya, kehilangan segalanya dalam peristiwa naas tersebut.

Warung berukuran sekitar 2,5 meter itu, yang menjual kebutuhan sehari-hari seperti rokok, kopi, gula, dan gas LPG 3 kg, hangus terbakar oleh massa tak dikenal. Tidak hanya barang dagangan yang ludes, tetapi juga televisi dan uang tunai yang ia simpan di warung. Kehilangan ini tentu menjadi pukulan berat bagi Nandang dan keluarganya, mengingat warung tersebut adalah tumpuan harapan mereka. Di tengah kesedihan yang mendalam, Nandang tak kuasa menahan tangis saat menceritakan kisahnya kepada Dedi Mulyadi, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat.

Ia mengungkapkan keputusasaannya dan ketidakberdayaannya menghadapi situasi sulit ini. Menanggapi kisah pilu tersebut, Dedi Mulyadi segera memberikan bantuan dan dukungan kepada Nandang. Ia tidak hanya memberikan bantuan moral, tetapi juga membantu meringankan beban finansial yang dihadapi pedagang malang itu. Dedi Mulyadi memastikan bahwa utang pembuatan dan modal kios warung Nandang telah lunas.

'Sekarang Pak Nandang sudah tenang. Bapak jangan ngalamun. Utang pembuatan kios dan modal kiosnya sudah lunas, ya,' ujarnya dengan tulus. Lebih dari itu, Dedi Mulyadi juga memberikan pekerjaan baru kepada Nandang agar ia tetap memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarganya.

'Bapak nggak punya beban dan mulai hari Senin Pak Nandang kerja. Jadi apa? Tenaga kebersihan di tempat Bapak jualan. Oke, salam buat istrinya,' kata Dedi Mulyadi.

Tindakan mulia ini tentu memberikan secercah harapan bagi Nandang dan keluarganya, membuktikan bahwa masih ada kepedulian di tengah kesulitan. Nandang sendiri mengaku awalnya mengira kerumunan massa yang berkumpul di sekitar lokasi hanyalah aktivitas biasa, seperti acara atau hiburan anak muda. Ia tidak menyangka bahwa situasi akan berubah menjadi kericuhan yang merugikan dirinya. Selain kisah Nandang, beberapa berita lain juga menjadi sorotan.

Dedi Mulyadi Prihatin Kericuhan Hari Buruh di Bandung: Tiba-tiba Gruduk dan MembakarGubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut prihatin atas insiden kericuhan saat Hari Buruh di Kota Bandung.

Kapolda Ungkap Massa Berbaju Hitam Bakar Pos Polisi saat May Day di BandungAksi perusakan saat Hari Butuh di Bandung: banner dibakar, perusakan lampu lalu lintas, fasilitas CCTV milik pemerintah, videotron hingga pos polisi di kawasan Tamansari

Polisi Tetapkan Enam Tersangka Kericuhan May Day Bandung 2026Polda Jawa Barat menetapkan enam orang sebagai tersangka terkait kericuhan saat peringatan Hari Buruh Internasional di Bandung. Para tersangka diduga melakukan aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan terbukti membawa serta menggunakan barang bukti berbahaya seperti bom molotov dan obat-obatan terlarang.

6 Orang Jadi Tersangka May Day Ricuh di Bandung, Mayoritas Berstatus Pelajar dan Positif Konsumsi TramadolSebanyak 6 orang dari 7 orang yang ditangkap buntut kericuhan saat Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, Jumat, 1 Mei 2026, di Kota Bandung, ditetapkan jadi tersangka.

Polisi Tetapkan Enam Tersangka Kericuhan May Day 2026 di BandungPolisi menetapkan enam tersangka terkait kericuhan saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Bandung. Para tersangka diduga menyebabkan kerusakan fasilitas publik termasuk pembakaran videotron dan pos polisi, serta perusakan lampu lalu lintas. Polisi juga menyita barang bukti seperti bom molotov dan psikotropika.

Dedi Mulyadi Usulkan Pelaku Kerusuhan Bandung Ikuti Pendidikan di Barak MiliterGubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mempertimbangkan opsi mengirim pelajar yang terlibat kerusuhan di Bandung ke barak militer untuk pembinaan, dengan mempertimbangkan aspek hukum pidana anak. Program ini bisa digabungkan dengan pendidikan barak militer untuk ketua OSIS yang direncanakan pada Juni 2026.

