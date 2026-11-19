Pedagang di Jakarta Selatan menerima Rp10 ribu per jam untuk merekam aktivitas memasak guna melatih AI. Program ini diklaim membantu disabilitas.

Sejumlah pedagang makanan di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di Pujasera Jalan HR Rasuna Said, Karet, Setiabudi, memasang perangkat kamera di topi hitam mereka pada Kamis (19/11/2026) untuk keperluan pelatihan kecerdasan buatan. Aktivitas tak biasa ini melibatkan sekitar sepuluh pedagang yang bersedia mendapatkan imbalan sebesar Rp10 ribu per jam selama kamera merekam gerakan tangan mereka saat memasak atau menyiapkan pesanan pelanggan.

Mekanisme Rekrutan Pedagang AI

Perangkat kamera kecil tersebut terpasang di bagian depan topi dan terhubung dengan kabel ke alat penyimpanan data serta powerbank di bawahnya. Data visual yang dikumpulkan dari aktivitas harian para pedagang digunakan oleh perusahaan yang mengaku berasal dari China untuk mengembangkan sistem kecerdasan buatan. Perusahaan tersebut menargetkan agar teknologi yang dihasilkan dapat mendukung penyandang disabilitas melalui bantuan otomatisasi gerak.

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Siklus Pembayaran Per Jam

Sistem pembayaran dilakukan secara presisi berdasarkan durasi aktivitas spesifik yang terekam oleh kamera. Para pedagang hanya menerima bayaran Rp10 ribu per jam ketika mereka sedang melakukan gerakan tangan yang relevan, seperti mengaduk wajan, memeras buah, atau menambahkan bumbu. Waktu istirahat atau aktivitas di luar konteks memasak tidak dihitung sebagai bagian dari jam kerja berbayar.

Posisi Andre dan Inok

Andre, pedagang Mie Aceh Benhil yang telah berjualan sejak 2010, menjelaskan bahwa ia hanya mendapatkan uang ketika gerakannya aktif direkam. Ia menilai metode ini transparan selama aktivitas utama dilakukan dengan benar. Di sisi lain, Inok, seorang pedagang gorengan, juga ikut mencoba perangkat tersebut tanpa masalah, selama kamera tidak mengganggu proses jualannya.

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Harapan Linda dan Pasangan Dewi Sultan

Linda dari Warung Lamongan serta pasangan suami istri Dewi dan Sultan dari Jus Gondrong menyatakan motivasi ekonomi dan sosial. Mereka berharap dana tambahan dapat diterima sambil memastikan rekaman mereka berkontribusi pada teknologi yang bermanfaat bagi sesama. Dewi dan Sultan merekam proses membuat jus mulai dari memeras buah hingga menutup kemasan.

Prosedur Penyerahan Data

Sampai Kamis (19/11/2026), para pedagang masih berada pada tahap awal pengumpulan data. Mereka diwajibkan menyerahkan rekaman aktivitas kepada penyelenggara dengan janji pembayaran dilakukan setiap satu hingga dua minggu sekali. Hingga saat ini, belum ada klarifikasi pasti mengenai bagaimana data visual tersebut diproses menjadi model AI yang fungsional bagi disabilitas.