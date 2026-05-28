Pedagang, Israel, Gelombang panas, Hari Raya Idul Adha, Jutaan jemaah haji

Pedagang mengisi jeriken dengan air bersih untuk segera didistribusikan kepada pelanggan di Kawasan Muara Angke, Jakarta, Kamis (28/5/2026). Israel melancarkan serangan udara ke sekitar kota Tyre di Lebanon Selatan pada Kamis 28 Mei 2026. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara memadati kawasan Jamarat di Mina, Arab Saudi, Rabu 27 Mei 2026. Gelombang panas ekstrem kembali melanda kawasan Eropa Barat, termasuk Inggris yang mencatat rekor suhu tertinggi setelah bertahan selama puluhan tahun pada Selasa 26 Mei 2026.

Israel melancarkan serangan udara ke sekitar kota Tyre di Lebanon Selatan pada Kamis 28 Mei 2026. Israel mengklaim serangan tersebut menargetkan pusat komando dan infrastruktur militer Hizbullah dan telah mengeluarkan peringatan evakuasi. Eskalasi serangan udara Israel berlangsung sejak Rabu (27/5) hingga Kamis 28 Mei 2026, bertepatan dengan momentum perayaan hari raya Idul Adha bagi warga setempat. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menyatakan telah menyerang sekitar 550 target di Lebanon Selatan dan Timur.

Serangan di distrik Tyre menyasar wilayah seperti Burj Al-Shamali dan kota Deir Aames. Laporan terbaru mencatat puluhan warga sipil tewas. Sementara, serangan udara di Burj al-Shamali dekat Tyre menewaskan sedikitnya 10 orang dan di kota Deir Aames merenggut 2 korban jiwa. Pertunjukan kembang api spektakuler menerangi langit kompleks kebudayaan Katara, Doha, Qatar.

Pertunjukan ini bagian dari dari rangkaian festival budaya untuk memeriahkan hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Acara spektakuler yang diselenggarakan oleh Katara Cultural Village Foundation berlangsung selama tiga hari berturut-turut pada tanggal 27, 28, dan 29 Mei 2026. Terbuka untuk umum, acara ini ditujukan untuk menarik perhatian ribuan pengunjung yang ingin menikmati atmosfer berbeda perayaan Idul Adha. Selain atraksi kembang api, kompleks kebudayaan Katara juga menyajikan berbagai program menarik sepanjang momen libur Idul Adha.

Hari Raya Idul Adha identik dengan kebersamaan dan suka cita di banyak negara Muslim, begitu pula yang dirasakan warga Palestina di Jalur Gaza. Dalam bayang-bayang krisis pangan dan gempuran serangan udara Israel, warga Palestina di Jalur Gaza merayakan Idul Adha dalam kesederhaan. Mereka merayakan Idul Adha di tengah reruntuhan bangunan dan keterbatasan tenda pengungsian. Di tengah keterbatasan pasokan makanan dan lonjakan harga kebutuhan pokok, mereka tetap berusaha saling berbagi dan menguatkan sesama pengungsi.

Idul Adha 1447 H menjadi tahun ketiga warga Palestina di Gaza melewatinya dalam keprihatinan dan keterbatasan sejak perang berkecamuk pada Oktober 2023. Meski gencatan senjata antara Hamas dan Israel tercapai pada Oktober 2025 lalu, pembatasan ketat di Jalur Gaza masih berlangsung. Arus barang masuk tetap sangat terbatas. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara memadati kawasan Jamarat di Mina, Arab Saudi, Rabu 27 Mei 2026.

Mereka akan melaksanakan ritual lempar jumrah sebagai bagian dari puncak ibadah haji. Prosesi ini dilaksanakan setelah jemaah selesai menjalani wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah. Melempar jumrah merupakan momen di mana jemaah haji melontarkan batu kerikil ke arah tiga pilar atau dinding batu (Jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah) sebagai simbol penolakan terhadap godaan setan. Melempar jumrah menyimbolkan penolakan terhadap godaan setan dan meneladani ketaatan Nabi Ibrahim AS.

Melempar jumrah dilakukan pertama kali pada tanggal 10 Dzulhijjah, di mana jemaah melontarkan sebanyak tujuh kali lemparan. Dilanjutkan pada hari-hari Tasyrik (11, 12, dan 13 Dzulhijjah), dengan jumlah lemparan tujuh kali pada masing-masing pilar. Gelombang panas ekstrem kembali melanda kawasan Eropa Barat, termasuk Inggris yang mencatat rekor suhu tertinggi setelah bertahan selama puluhan tahun pada Selasa 26 Mei 2026. Badan Meteorologi Inggris mencatat suhu mencapai 35 derajat Celsius di Kew Gardens dan Bandara Heathrow London.

Di tengah suhu yang menyengat, warga justru memadati kawasan Pantai Bournemouth, di Selatan Inggris. Warga menikmati cuaca panas dengan beraktivitas mulai dari bersantai, berjemur, hingga berkumpul bersama kerabat atau keluarga. Kawasan pantai ini selalu padat dikunjungi warga setiap kali musim panas tib





