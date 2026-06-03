Pebulu Tangkis Ganda Putri Indonesia Melaju ke Babak 16 Besar Polytron Indonesia Open 2026

Pebulu tangkis ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadhanti berhasil melaju ke babak 16 besar Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, 3 Juni 2026.

Pebulu tangkis ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadhanti berhasil melaju ke babak 16 besar Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan , Jakarta, 3 Juni 2026.

Pasangan ini menang rubber gim 21-13, 17-21, dan 21-14 melawan ganda putri Korea Selatan Baek Ha Na dan Lee So Hee pada babak 32 besar turnamen tersebut. Kemenangan ini merupakan hasil dari permainan yang sangat ketat, dimana pasangan Indonesia harus berjuang keras untuk mengalahkan lawan mereka. Pada babak pertama, Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadhanti berhasil memimpin lawan mereka dengan skor 21-13. Namun, pada babak kedua, pasangan Korea Selatan berhasil membalikkan keadaan dan memimpin dengan skor 17-21.

Pada babak ketiga, Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadhanti berhasil mengalahkan lawan mereka dengan skor 21-14. Dengan kemenangan ini, pasangan Indonesia berhasil melaju ke babak 16 besar turnamen tersebut dan akan berhadapan dengan lawan-lawan yang semakin sulit. Oleh karena itu, pasangan ini harus terus berjuang keras untuk mencapai tujuan mereka.

Pada kesempatan ini, Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadhanti mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah mendukung mereka dan berharap dapat terus mendapatkan dukungan dari masyarakat. Mereka juga berharap dapat mencapai kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Dengan demikian, pasangan ini akan terus berjuang untuk mencapai tujuan mereka dan menjadi contoh bagi para pemuda Indonesia lainnya





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Pebulu Tangkis Ganda Putri Indonesia Polytron Indonesia Open 2026 Istora Senayan

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