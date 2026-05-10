Pebulu tangkis ganda putra Malaysia, Aaron Chia , memberi saran bagi atlet pelatnas yang masih engkan mengikuti aturan tim nasional . Aturan tersebut meliputi tinggal di asrama Akademi Bulu Tangkis Malaysia (ABM) di Bukit Kiara.

Namun, aturan tersebut hanya berlaku untuk pemain yang belum menikah, sedangkan pemain yang sudah menikah seperti Aaron Chia diperbolehkan pulang pergi karena komitmen keluarga. Bagi Chia, para pemain seharusnya tidak mempermasalahkannya karena itu adalah bagian dari aturan dalam tim nasional. Ia juga memberikan contoh China, di mana aturan serupa diterapkan dengan lebih ketat.

"Saya pikir aturan tetap aturan. Jika kamu tinggal di ABM, kamu harus mengikuti aturan di sini. Jika kamu tidak mau tinggal di sini, menikahlah saja, misalnya," kata Chia dilansir dari The Star, "Sejauh yang saya tahu, negara lain juga memiliki aturan serupa. Di China, saya pikir bahkan pemain yang sudah menikah pun harus tinggal di asrama, meskipun mungkin sekarang sudah berubah.

Tapi jika itu aturannya, kita hanya perlu mengikutinya.

" Chia juga membantah klaim bahwa pemain tidak diperbolehkan keluar malam, tetapi menekankan bahwa mereka tetap harus mengikuti jam malam yang ditetapkan oleh manajemen ABM





