Pebulu Tangkis Ganda Putra Indonesia Gagal Melaju ke Babak 16 Besar Polytron Indonesia Open 2026

Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri gagal melaju ke babak 16 besar Polytron Indonesia Open 2026 setelah kalah dua gim dari pasangan China Chen Bo Yang dan Liu Yi. Pelatih ganda putra utama Indonesia Antonius Budi Ariantho mengatakan penarikan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin dari Australian Open 2026 dilakukan dengan pertimbangan berbeda, yakni evaluasi performa dan pemulihan kondisi pemain.

Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri gagal melaju ke babak 16 besar Polytron Indonesia Open 2026 setelah kalah dua gim dari pasangan China Chen Bo Yang dan Liu Yi.

Pelatih ganda putra utama Indonesia Antonius Budi Ariantho mengatakan penarikan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin dari Australian Open 2026 dilakukan dengan pertimbangan berbeda, yakni evaluasi performa dan pemulihan kondisi pemain. Fajar/Fikri akan menjalani evaluasi menyeluruh setelah hasil mereka pada Polytron Indonesia Open 2026 belum sesuai target PBSI, sementara Raymond/Joaquin tidak diturunkan karena masa pemulihan yang singkat setelah mencapai final Indonesia Open serta kondisi Raymond yang baru pulih dari cedera lutut.

Sementara itu, Raymond/Joaquin ditarik dengan pertimbangan pemulihan kondisi fisik setelah tampil hingga final Polytron Indonesia Open 2026. Antonius mengatakan jeda dari final Indonesia Open menuju laga pertama Australian Open terlalu singkat, terlebih Raymond baru pulih dari cedera lutut. Dengan mundurnya Fajar/Fikri dan Raymond/Joaquin, ganda putra Indonesia di Australian Open masih diwakili Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Bagas Maulana/Muh Putra Erwiansyah, serta Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi.

Di luar ganda putra, Indonesia juga menurunkan sejumlah wakil pada sektor lain. Tunggal putra diisi Alwi Farhan, Mohammad Zaki Ubaidillah, dan Anthony Sinisuka Ginting. Pada ganda putri, Indonesia mengandalkan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum serta Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari. Adapun dari ganda campuran, Indonesia menurunkan Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja.

Rinov Rivaldy juga dijadwalkan tampil bersama wakil tuan rumah, Jane Gao. Australian Open 2026 dijadwalkan berlangsung di Sydney, Australia pada 9-14 Juni. Turnamen level BWF World Tour Super 500 itu menjadi agenda lanjutan setelah Polytron Indonesia Open 2026





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