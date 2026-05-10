Pebola Voli Putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, Kembali Bakti Korea

Pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi , semakin dekat untuk kembali berkiprah pada Liga Voli Korea . Megawati sudah mendapatkan kepercayaan dari pelatih tim Suwon Hyundai E&C Hillstate, Kang Sung-hyung.

Pelatih Hyundai itu menunjukkan keyakinan yang bulat untuk merekrut opposite Indonesia itu. Dia telah melihat kondisi fisik Megawati secara langsung dengan datang ke Indonesia saat menyaksikan laga final Proliga 2026 di Yogyakarta. Kang Sung-hyung mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki masalah terkait kondisi fisik Megawati. Menurutnya, cedera yang dialami pemain asal Jember, Jawa Timur itu tidak terlalu serius.

Megawati memang fokus pada pemulihan cedera lututnya hingga harus mengundurkan diri dari tim nasional. Dia dipastikan absen saat timnas voli putri Indonesia bertanding pada AVC Cup 2026, bulan Juni mendatang di Filipina.

"Saya tidak merasakan masalah signifikan dengan kondisi fisiknya," kata Kang Sung-hyung, dilansir BolaSport.com dari JoongAng.





