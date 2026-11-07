PDS HB Jassin Masuk MOWCAP Regional Register Asia-Pasifik

Koleksi PDS HB Jassin resmi tercatat dalam MOWCAP Regional Register, berisi sekitar 9.328 item dokumentasi sastra modern Asia Tenggara dari Jakarta.

Koleksi Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin resmi masuk dalam MOWCAP Regional Register atau Memory of the World Committee for Asia and the Pacific. Pencatatan ini menetapkan koleksi tersebut sebagai warisan dokumenter yang memiliki nilai penting bagi kawasan Asia-Pasifik, dan diumumkan di Jakarta pada Sabtu, 7 November 2026.

Pengakuan itu merupakan bagian dari rangkaian UNESCO 11th MOWCAP General Meeting and International Seminar 'The World of Water' yang berlangsung pada 2-6 November 2026 di Jakarta. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono, menyampaikan kabar tersebut dalam keterangannya di Jakarta.

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Nilai Koleksi PDS HB Jassin Bagi Asia Tenggara

Koleksi PDS HB Jassin tercatat di MOWCAP Regional Register dengan judul 'HB Jassin Literary Documentation Centre: Records of Modern Southeast Asia Literary Networking Hub'. Judul ini menggambarkan fokus koleksi pada jejaring sastra modern di kawasan Asia Tenggara.

Koleksi tersebut bermula dari dokumentasi pribadi sastrawan dan kritikus sastra Indonesia, Hans Bague Jassin, sejak dekade 1930-an. Jumlahnya mencapai sekitar 9.328 item yang merekam perjalanan kesusastraan modern Indonesia.

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Selain itu, koleksi ini mencatat hubungan intelektual para sastrawan di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina. Dokumentasi di dalamnya mencakup korespondensi pribadi, manuskrip, dokumentasi kegiatan kesusastraan, kliping surat kabar, karya penelitian, hingga rekaman audio.

Beragam materi tersebut menjadi sumber autentik untuk melihat pertukaran gagasan, hubungan profesional, serta jejaring kebudayaan antarnegara di kawasan. Karena itu, koleksi ini dinilai relevan bagi masyarakat internasional, tidak hanya bagi masyarakat Jakarta.

Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pelestarian

Nasruddin Djoko Surjono menegaskan bahwa pengakuan ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga warisan sejarah dan kebudayaan melalui pengelolaan dokumentasi secara berkelanjutan. Ia menyebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bertugas memastikan kekayaan pengetahuan dalam arsip dapat dimanfaatkan generasi sekarang dan mendatang.

Nasruddin menjelaskan bahwa perpustakaan, museum, galeri, dan lembaga kearsipan memiliki peran yang saling melengkapi. Menurutnya, pelestarian tidak dapat hanya bergantung pada institusi pemerintah, sehingga masyarakat juga diminta berperan menjaga ingatan kolektif kota.

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Ia mengajak warga yang memiliki surat, foto, manuskrip, catatan, atau dokumen lain yang bernilai sejarah untuk berkonsultasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Upaya ini dilakukan agar nilai informasi dalam dokumen dapat ditelusuri dan, apabila memenuhi persyaratan, memperoleh penanganan serta pelestarian yang tepat.

Pengakuan Lanjutan dan Penyerahan Sertifikat di Balai Kota

Pencatatan di MOWCAP Regional Register melanjutkan pengakuan sebelumnya yang diperoleh PDS HB Jassin sebagai bagian dari Memori Kolektif Bangsa (MKB) pada 2025. Nasruddin menilai kedua pengakuan itu mempertegas nilai penting dokumentasi sastra HB Jassin.

Pencatatan koleksi ditandai dengan penyerahan sertifikat simbolis kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta sebagai perwakilan Pemprov DKI Jakarta di Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia. Sertifikat MOWCAP kemudian diserahkan secara resmi kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, pada Jumat (6/11).

Pramono Anung menyambut baik pencapaian tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta seluruh pihak yang berkontribusi. Ia berharap PDS HB Jassin semakin berkembang sebagai pusat dokumentasi, penelitian, dan kolaborasi kesusastraan dengan jangkauan regional hingga internasional.