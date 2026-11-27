Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa pemilihan Wakil Presiden harus mengacu pada konstitusi, bukan musyawarah. PDIP siap mengikuti aturan main yang berlaku di MPR.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan posisi partainya untuk tetap berpegang teguh pada konstitusi dalam menyikapi proses penentuan Wakil Presiden di sidang Muktamar MPR. Pernyataan ini disampaikan secara eksplisit di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada hari Jumat tanggal 27 November, sebagai respons terhadap dinamika politik yang sedang berlangsung terkait mekanisme pergantian kepemimpinan negara.

Mekanisme Konstitusional versus Musyawarah

Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa prinsip demokrasi khas Indonesia melalui musyawarah untuk mufakat memang relevan dalam banyak aspek pengambilan keputusan politik nasional. Namun, ia menekankan bahwa mekanisme spesifik untuk penentuan Wakil Presiden Republik Indonesia yang tertuang jelas dalam undang-undang dasar bersifat pilihan atau pemilihan, bukan musyawarah.

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Partai yang dipimpin oleh Mega di ini berkomitmen penuh untuk mematuhi aturan main yang telah disepakati secara nasional dalam konstitusi. Hasto menegaskan bahwa jika tata aturan menyatakan pemilihan dengan cara A, maka PDIP akan mengikuti cara A, dan jika cara B, maka akan mengikuti cara B, tanpa mencoba mengubahnya menjadi format lain.

Disiplin Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Menurut Hasto, sebagai warga bangsa yang baik, setiap elemen masyarakat dan partai politik harus memiliki disiplin tinggi terhadap aturan yang tercantum dalam konstitusi. Ia menggarisbawahi bahwa adanya semangat deliberasi atau musyawarah di dalam MPR seharusnya digagas oleh seluruh peserta sidang dengan tujuan utama untuk mencapai gagasan-gagasan terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara.

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Sikap PDIP ini tidak lepas dari upaya menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan Indonesia agar tidak terjerumus ke dalam praktik yang tidak sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Hasto mengajak semua pihak untuk tidak meremehkan pentingnya kepatuhan terhadap norma-norma konstitusi dalam setiap proses politik nasional.

Komitmen Jangka Panjang PDIP

PDI Perjuangan akan tetap berkomitmen pada aturan main yang tertuang dalam konstitusi terkait penentuan Wakil Presiden RI ke depan. Hasto mengulangi pesan kuncinya bahwa partai tidak akan pernah mencoba mengubah mekanisme yang sudah ditetapkan menjadi sesuatu yang baru di luar koridor hukum.

Penegasan ini memberikan kepastian bagi publik mengenai stance PDIP dalam konstelasi politik terkini. Dengan memegang teguh prinsip legalitas, PDIP berharap dapat berkontribusi pada terciptanya proses pemilihan wakil presiden yang sah, sah menurut hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan di mata konstitusi serta masyarakat.