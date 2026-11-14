PDIP Pecahkan Rekor MURI dengan 3.535 Teba dalam PPSN 2026

Partai PDIP memecahkan rekor MURI dengan membuat 3.535 teba sebagai solusi pengelolaan sampah, menjadi bagian dari Pekan Peduli Sampah Nasional 2026 yang melibatkan jutaan warga.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP secara resmi memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia ( MURI) melalui penciptaan sebanyak 3.535 unit teba. Pencapaian bersejarah ini diresmikan pada Sabtu, 14 November 2026, di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP yang berlokasi di Jakarta. Langkah inovatif ini diambil sebagai puncak dari pelaksanaan Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 dengan tema Merawat Pertiwi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah rumah tangga.

Mekanisme Inovasi Teba dan Pengakuan MURI

Teba merupakan komponen tradisional dari arsitektur Bali yang secara spesifik berfungsi sebagai halaman belakang atau area di belakang rumah. Secara historis, ruang ini digunakan sebagai tempat pembuangan sampah alami serta pusat aktivitas domestik untuk pengolahan limbah. Dengan mengadopsi konsep ini, PDIP berhasil menciptakan metode pengelolaan sampah yang berakar pada kearifan lokal namun memiliki skala industri nasional. Perwakilan MURI, Awan Rahargo, menyatakan bahwa pembuatan 3.535 teba ini telah secara resmi dan terverifikasi masuk dalam catatan rekor dunia. Hal ini membuktikan bahwa tradisi lokal dapat diadaptasi menjadi solusi modern untuk masalah lingkungan yang semakin kompleks di perkotaan dan pedesaan.

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Verifikasi Ekstrem dan Partisipasi Jutaan Warga

Selain rekor pembuatan teba, proses verifikasi MURI juga mencatat dua kegiatan masif lainnya yang sedang dalam tahap finalisasi. Kegiatan-kegiatan tersebut berupa kerja bakti kolektif dan pemilahan sampah yang melibatkan lebih dari satu juta orang di berbagai wilayah Indonesia. Awan Rahargo menjelaskan bahwa angka satu juta partisipan ini akan tercatat sebagai sebuah peristiwa superlatif yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kegiatan sosial di negara ini. Skala partisipasi yang begitu masif menunjukkan tingkat engagement warga yang sangat tinggi terhadap isu lingkungan, mengubah pola pikir masyarakat dari sekadar penghasil sampah menjadi pengelola sampah yang aktif.

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Komitmen Partai dan Tanggapan Kepemimpinan

Ketua DPP PDIP, Eriko Sotarduga, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran partai, kader, serta panitia yang telah bekerja keras menyukseskan acara ini. Eriko menekankan bahwa kegiatan lingkungan seperti ini tidak boleh berhenti hanya pada pelaksanaan PPSN 2026, melainkan harus dijalankan secara konsisten di berbagai daerah sepanjang tahun. Menurut Eriko, kader partai harus terbiasa dan memiliki kapabilitas dalam mengelola sampah rumah tangga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Dukungan kepemimpinan partai ini menjadi katalisator penting untuk memastikan bahwa inovasi teba tidak menjadi wacana sesaat, melainkan menjadi gerakan berkelanjutan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat di seluruh nusantara.

Dampak Nyata dan Langkah Strategis Kedepannya

Sebagai tindak lanjut dari kesuksesan ini, PDIP akan mengambil langkah konkret dengan meminta setiap wilayah untuk mengusulkan satu hingga dua rumah tangga di setiap RT sebagai percontohan. Rumah tangga percontohan ini akan menerapkan pengelolaan sampah organik menggunakan konsep teba secara intensif. Langkah strategis ini bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa kegiatan lingkungan dapat dijalankan secara mandiri di tingkat akar rumput. Dengan demikian, keberhasilan rekor MURI bukan hanya pencapaian statistik, melainkan fondasi kuat untuk transformasi perilaku pengelolaan limbah domestik yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari warga Indonesia.