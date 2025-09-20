PDIP Minta Kader Jaga Etika: Hindari Kontroversi, Lindungi Kehormatan Partai dan Hati Rakyat

PDIP mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kader untuk menjaga etika dan menghindari tindakan yang memicu kontroversi. Instruksi ini merupakan respons terhadap kasus anggota DPRD Gorontalo yang telah dipecat. PDIP menegaskan komitmennya untuk menjaga citra positif partai dan kepercayaan masyarakat.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) menyerukan kepada seluruh kadernya untuk senantiasa menjaga etika dan menghindari tindakan yang memicu kontroversi, demi menjaga kehormatan partai dan tidak melukai hati masyarakat. Seruan ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, pada Sabtu (20 September 2025), menanggapi beredarnya video yang melibatkan anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDIP , Wahyudin Moridu.

Komarudin menekankan pentingnya disiplin, etika, kehormatan, dan wibawa partai bagi seluruh kader, dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ia mengingatkan agar para kader berhati-hati dalam setiap ucapan dan tindakan di ruang publik, serta menghindari perilaku yang dapat mencoreng nama baik partai dan menyakiti perasaan rakyat. DPP PDIP menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan yang merugikan partai dan masyarakat, dengan ancaman sanksi tegas berupa pemecatan, sebagaimana telah diterapkan pada kasus Wahyudin Moridu. PDIP telah mengambil tindakan tegas dengan memecat Wahyudin Moridu dari keanggotaan partai. Keputusan ini diambil setelah DPD PDIP Gorontalo menindaklanjuti kasus tersebut dan melaporkannya ke DPP. DPD Gorontalo telah melakukan klarifikasi terhadap Wahyudin dan menyampaikan laporan resmi kepada DPP, meminta tindakan organisasi yang tegas atas perbuatannya. Komarudin juga menegaskan bahwa PDIP berkomitmen untuk menjaga citra positif partai dan kepercayaan masyarakat. Tindakan tegas terhadap kader yang melanggar aturan dan etika partai merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa PDIP tetap menjadi partai yang konsisten dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. DPP terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja seluruh kadernya, serta memberikan pembinaan dan penegakan disiplin guna mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. PDIP menyadari bahwa sebagai partai politik yang besar, setiap tindakan dan ucapan kadernya akan menjadi sorotan publik. Oleh karena itu, menjaga etika dan menghindari kontroversi adalah kunci untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dan menjaga soliditas partai. Partai juga akan terus meningkatkan kualitas kader melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin internal. Selain itu, partai juga akan terus berupaya membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta menyerap aspirasi dan kebutuhan rakyat. Dengan demikian, PDIP berharap dapat terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara, serta mewujudkan cita-cita kemerdekaan





