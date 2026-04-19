PDIP Kritik Bupati Malang Tunjuk Anak Jadi Kepala Dinas, Nilai Langgar Meritokrasi

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengkritik Bupati Malang HM Sanusi yang melantik anaknya sendiri sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Hasto menilai tindakan tersebut melanggar prinsip meritokrasi dan berpotensi menciptakan praktik yang tidak adil dalam birokrasi.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen DPP PDI Perjuangan), Hasto Kristiyanto, melayangkan kritik tajam terhadap tindakan Bupati Malang , HM Sanusi, yang diduga mengabaikan prinsip meritokrasi dalam proses mutasi jabatan. Kritikan ini dilontarkan Hasto menyusul pelantikan anak kandung Bupati Malang , Ahmad Dzulfikar Nurrahman, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang pada Senin (13/4/2026).

Hasto menegaskan bahwa PDI Perjuangan menolak praktik nepotisme dan sangat menjunjung tinggi sistem meritokrasi dalam setiap penempatan jabatan di pemerintahan. Menurutnya, tindakan Bupati Sanusi terkesan melangkahi prinsip dasar pembangunan birokrasi yang adil dan profesional. Hasto menyatakan, "Fraksi PDI Perjuangan kami minta untuk mengkritisi hal tersebut. Ya, karena bagaimanapun juga sistem meritokrasi itu harus dibangun. Kita nggak bisa ya, mengedepankan hal-hal yang di luar meritokrasi tersebut." Pernyataan ini disampaikan Hasto saat memberikan orasi politik dalam rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PDI Perjuangan ke-53 sekaligus peresmian Klinik Waluya Sejati Abadi di Sukabumi, pada Minggu (25/1/2026). Ia menambahkan, "Jangan sampai ada praktik-praktik yang tidak adil. Itulah yang dikritisi oleh PDI Perjuangan. Jadi yang tadi, kalau orang Jawa itu bilang 'kurang elok' ya. Bapaknya Bupati, anaknya Kepala Dinas ya." Kritik ini muncul sebagai bentuk keprihatinan partai terhadap potensi rusaknya integritas birokrasi jika penunjukan pejabat tidak didasarkan pada kompetensi dan rekam jejak yang objektif, melainkan dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan. PDI Perjuangan secara konsisten mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani masyarakat dengan profesional. Pelantikan yang dilakukan Bupati Malang HM Sanusi melibatkan 447 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Salah satu yang dilantik adalah Ahmad Dzulfikar Nurrahman, putra kandung bupati, yang kemudian dipercaya menduduki posisi strategis sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Dalam sambutannya pada acara pelantikan tersebut, Bupati Sanusi sempat menekankan pentingnya integritas dan kesungguhan dalam melayani masyarakat bagi seluruh pejabat yang baru dilantik. Ia juga menganggap rotasi dan mutasi sebagai dinamika yang lazim terjadi dalam sebuah institusi birokrasi. Namun, di balik pernyataan tersebut, langkah Bupati Sanusi dalam menempatkan anaknya pada jabatan eselon II ini sontak menuai sorotan dan dianggap bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi yang mengedepankan profesionalisme dan profesionalisme. Isu nepotisme dalam pemerintahan memang selalu menjadi topik sensitif dan mendapat perhatian publik. PDI Perjuangan, sebagai salah satu partai politik terbesar di Indonesia, kerap menyuarakan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan. Kritikan yang dilayangkan Hasto Kristiyanto ini mencerminkan komitmen partai untuk memastikan bahwa setiap penempatan pejabat publik harus melalui proses yang transparan, akuntabel, dan berdasarkan pada kemampuan serta kualifikasi yang dimiliki oleh calon pejabat tersebut. Hal ini penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memastikan bahwa roda pemerintahan berjalan efektif untuk kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok atau keluarga tertentu. Dengan adanya kritik ini, diharapkan Bupati Malang dapat melakukan evaluasi internal dan memperbaiki sistem penempatan pejabat agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang berlaku





