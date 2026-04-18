PDIP Dukung KPK: Pendidikan Politik Partai Harus Transparan dan Akuntabel

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyambut baik usulan KPK terkait pelaporan pendidikan politik partai. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam kaderisasi untuk mencegah korupsi dan memperkuat fungsi partai.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ), Hasto Kristiyanto, menekankan pentingnya pelaporan pendidikan politik partai sebagai langkah krusial untuk transparansi dan penguatan fungsi kaderisasi. Pernyataan ini disampaikan Hasto usai menghadiri acara peringatan 71 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 yang diselenggarakan di Sekolah Partai PDIP , Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (18/4/2026).

Hasto menjelaskan bahwa pelaporan pendidikan politik tidak hanya sekadar urusan administratif, melainkan memiliki dimensi strategis yang mendalam dalam menyiapkan kepemimpinan nasional. Ia merujuk pada hasil disertasinya yang telah mengindikasikan betapa vitalnya pendidikan politik dan kaderisasi sebagai pilar fundamental dalam pelembagaan partai yang kokoh. Oleh karena itu, usulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai hal ini dinilai perlu ditindaklanjuti secara konkret oleh seluruh partai politik.

Lebih lanjut, Hasto mengemukakan bahwa pelaporan pendidikan politik akan secara signifikan meningkatkan akuntabilitas partai politik dalam penggunaan dana publik. Hal ini juga akan memastikan bahwa proses kaderisasi berjalan secara sistematis, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip integritas. Dengan demikian, usulan dari KPK harus dijabarkan secara rinci, mengingat pendidikan politik merupakan fungsi pokok partai yang wajib dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab dalam melakukan rekrutmen dan mempersiapkan calon pemimpin untuk mengisi berbagai aspek kehidupan strategis bangsa dan negara.

Sebelumnya, KPK telah melakukan kajian mendalam terhadap tata kelola partai politik. Kajian tersebut menghasilkan empat poin utama dan 16 rekomendasi yang perlu menjadi perhatian serius. Poin-poin krusial tersebut meliputi belum adanya roadmap yang jelas untuk pelaksanaan pendidikan politik, ketiadaan standar sistem kaderisasi yang terintegrasi secara menyeluruh, belum terbangunnya sistem pelaporan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel, serta belum jelasnya lembaga pengawas yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyoroti adanya pola yang kerap muncul dalam proses politik, di mana pihak-pihak pemodal politik memberikan bantuan biaya kepada calon kepala daerah. 'Ketika calon kepala daerah ini terpilih, dilantik definitif menjadi kepala daerah, kemudian diduga melakukan pengkondisian-pengkondisian proyek, menunjuk vendor-vendor tertentu untuk dimenangkan,' ungkap Budi. Ia menambahkan bahwa pengkondisian ini diduga bertujuan untuk mengembalikan modal besar yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh para pemodal politik. Menanggapi hal ini, KPK secara aktif mendorong langkah-langkah pendidikan melalui program Politik Cerdas Berintegritas. Inisiatif ini tidak hanya ditujukan bagi individu, tetapi juga mendorong partai politik untuk menyusun pola kaderisasi yang benar, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Upaya ini diharapkan dapat mencegah praktik korupsi dan menjaga integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berakar dari proses politik yang sehat.

Keterlibatan partai politik dalam proses demokrasi menuntut adanya mekanisme yang kuat untuk memastikan integritas dan akuntabilitas di setiap tahapan. Pendidikan politik yang sistematis dan terstruktur menjadi salah satu kunci utama dalam membangun kesadaran ideologi, etika politik, serta pemahaman mendalam mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai politisi maupun calon pemimpin publik. Tanpa fondasi pendidikan politik yang kokoh, partai politik rentan terjebak dalam praktik-praktik yang menyimpang, seperti politik uang dan korupsi, yang pada akhirnya merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan nasional.

Komitmen PDIP untuk menindaklanjuti usulan KPK menunjukkan kesadaran akan urgensi penguatan tata kelola partai. Hal ini bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan sebuah langkah strategis untuk menciptakan partai yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, partai politik dapat memainkan peran yang lebih konstruktif dalam sistem demokrasi, serta menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan berintegritas, yang mampu membawa bangsa Indonesia menuju arah yang lebih baik. Penguatan kaderisasi melalui pendidikan politik yang efektif akan menghasilkan politisi yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki moralitas yang tinggi dan komitmen yang kuat terhadap kepentingan rakyat.





