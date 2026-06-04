PDIP dan CNRT Sambut Kunjungan Megawati ke Timor Leste untuk Terima Penghargaan Rekonsiliasi

Pertemuan antara pimpinan PDIP dan Partai CNRT di Dili membahas persiapan kunjungan Presiden Megawati Soekarnoputri yang akan datang pada Juli 2026 untuk menerima penghargaan tertinggi dari pemerintah Timor Leste atas jasanya dalam proses rekonsiliasi antara Indonesia dan Timor Leste. Diskusi di Kantor Pusat CNRT berjalan akrab dengan kesepakatan bersama untuk memastikan kunjungan tersebut berjalan lancar dan aman. Partai CNRT menyambut kunjungan tersebut sebagai simbol hubungan baik antara kedua negara setelah masa lalu yang sulit. Delegasi PDIP juga mengunjungi kediaman Wakil Perdana Menteri Timor Leste untuk jamuan makan malam dan menengah titipan buah tangan untuk Megawati.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bersama Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan PDIP Andi Widjajanto, Direktur Luar Negeri PDIP Hanjaya Setiawan, dan Ketua DPP PDIP Bidang Organisasi Andreas H. Pareira bertemu dengan Sekretaris Jenderal Partai Congresso Nacional da Reconstrucao de Timor (CNRT) yang juga Wakil Perdana Menteri Timor Leste Francisco Kalbuadi Lay di Kantor Pusat Partai CNRT di Dili pada Rabu, 3 Juni 2026.

Pertemuan ini adalah bagian dari persiapan kunjungan Presiden Indonesia ke-5 dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ke Timor Leste pada bulan Juli mendatang, di mana Megawati akan menerima penghargaan tertinggi dari pemerintah Timor Leste, Grand Collar Order of Timor Leste, atas jasanya dalam proses rekonsiliasi antara dua negara. Partai CNRT adalah partai politik terbesar dan penguasa pemerintahan di Timor Leste yang was didirikan oleh mantan Presiden Xanana Gusmao pada Maret 2007.

Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab dan penuh nostalgia, Francisco Kalbuadi Lay menyampaikan bahwa Megawati dan Xanana Gusmao memiliki hati yang lapang dan pikiran jernih. Meski Indonesia dan Timor Leste memiliki sejarah kelam, kedua pemimpin tersebut lebih memilih melupakan masa lalu dan menatap ke depan, sehingga berhasil mempermudah rekonsiliasi dan menciptakan hubungan baik di antara rakyat kedua negara. Francisco menekankan bahwa hubungan Indonesia-Timor Leste kini sudah seperti saudara, melupakan dendam dan bisa saling tertawa bersama.

Ia berharap pertemuan ini bisa menjadi jembatan hubungan antara kedua negara, tidak hanya di bidang politik tetapi juga kemanusiaan. Hasto Kristiyanto menanggapi dengan menyatakan bahwa sejarah perjuangan CNRT dan PDI Perjuangan tidak jauh berbeda; keduanya lahir dari penindasan dan menggunakan prinsip gerilya dalam perjuangan. Hasto meminta dukungan partai-partai, khususnya CNRT, agar kunjungan Megawati berjalan sukses, lancar, dan aman. Francisco langsung berjanji akan menerima Megawati dengan baik pada hari Jumat, 2 Juli 2026.

Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta mengundang Megawati untuk memberikan penghargaan tersebut sebagai apresiasi atas peranannya dalam membuka jalan menuju rekonsiliasi. Setelah pertemuan, Hasto dan delegasi menghadiri jamuan makan malam di rumah pribadi Wakil Perdana Menteri Francisco Kalbuadi Lay. Acara makan malam berlangsung akrab, diselingi dialog kepartaian yang produktif, dan diakhiri dengan titipan buah tangan dari Partai CNRT untuk Megawati





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