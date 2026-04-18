PDIP Berbagi Pengalaman: Kritik Membangun Demokrasi di Era Prabowo

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menekankan pentingnya kritik dalam merawat demokrasi Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa PDIP ingin berbagi pengalaman dari masa pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hasto menyoroti bahwa kritik konstruktif, termasuk terhadap program Makan Bergizi Gratis, seharusnya diterima sebagai bentuk kontribusi demi kebaikan bangsa.

Kritik, sebuah elemen esensial dalam menjaga denyut nadi demokrasi di Indonesia, semestinya dipandang bukan sebagai bentuk pembangkangan, melainkan sebagai wujud nyata kontribusi dan kecintaan tulus terhadap tanah air. Sikap ini ditekankan oleh Sekjen DPP PDIP , Hasto Kristiyanto , yang memandang bahwa aspirasi dan masukan dari masyarakat, bahkan yang bersifat korektif terhadap pemerintah, adalah vitamin vital bagi kesehatan tata kelola negara.

Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki keinginan kuat untuk berbagi pengalaman berharga yang telah terakumulasi selama periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pengalaman ini, menurutnya, memberikan pelajaran berharga mengenai bagaimana dinamika kritik muncul ketika sebuah partai politik turut serta dalam lingkaran pemerintahan. 'Kritik itu sehat bagi demokrasi,' ujar Hasto saat dijumpai oleh awak media di Sekolah Partai PDIP yang berlokasi di Lenteng Agung, Jakarta, pada hari Sabtu, 18 April 2026. Ia melanjutkan, 'Sebenarnya ini PDI Perjuangan juga ingin sharing. Ketika kami berada di dalam pemerintahan khususnya pada periode kedua Presiden Jokowi, muncul banyak kritik. Dan kemudian ternyata banyak kritik-kritik yang diberikan itu adalah suatu kebenaran.' Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya introspeksi dan kesediaan untuk belajar dari setiap umpan balik yang diterima, terlepas dari siapa yang menyampaikannya.

PDIP menyadari bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan, tidak ada kebijakan yang luput dari penilaian, dan sebagian besar penilaian tersebut muncul karena adanya realitas di lapangan yang perlu diperbaiki.

Dengan berbekal pengalaman tersebut, PDIP bertekad untuk memastikan bahwa partai yang kini berpartisipasi dalam pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak akan terjerumus ke dalam kesalahan atau pengalaman serupa yang pernah mereka hadapi. Prinsipnya adalah menjadikan setiap kritik sebagai bahan bakar untuk inovasi dan perbaikan. 'Sehingga kita jadikan berbagai kritik justru sebagai bentuk rasa cinta kepada bangsa dan negara untuk memberikan suatu kontribusi ketika melihat di dalam pelaksanaan suatu kebijakan dengan visi yang baik dari Presiden Prabowo tetapi dalam praktiknya kemudian menimbulkan berbagai persoalan-persoalan,' jelas Hasto. Fokusnya adalah pada aspek praktis pelaksanaan kebijakan.

Meskipun visi awal sebuah program mungkin sangat baik dan sesuai dengan kebutuhan rakyat, namun jika implementasinya menimbulkan kendala atau masalah di lapangan, maka kritik yang muncul adalah sebuah sinyal untuk segera melakukan evaluasi dan penyesuaian.

Salah satu contoh konkret yang disoroti oleh PDIP adalah program prioritas Pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasto Kristiyanto secara eksplisit menyatakan bahwa PDIP menyadari betul visi mulia di balik program ini, yang memang dirancang untuk menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil, guna mengatasi masalah stunting dan malnutrisi. Ia mengakui bahwa secara ideologis, program ini memiliki tujuan yang sangat luhur dan relevan dengan kebutuhan bangsa. Namun demikian, PDIP juga mencermati adanya berbagai pandangan dan suara dari masyarakat yang menyuarakan adanya persoalan-persoalan dalam tahap pelaksanaannya. 'Padahal programnya sangat ideologis menyentuh kebutuhan rakyat, tetapi dalam praktik, PDI Perjuangan mencermati banyak hal yang telah disuarakan oleh masyarakat dan itu harus ditanggapi dengan terbuka,' tegas Hasto.

Menanggapi hal ini secara terbuka berarti pemerintah dan partai pendukungnya harus siap mendengarkan, menganalisis, dan mengambil tindakan korektif jika memang ditemukan adanya kelemahan dalam implementasi MBG. Hal ini menunjukkan bahwa PDIP, meskipun merupakan bagian dari koalisi pemerintahan, tetap memegang teguh prinsip kritis yang membangun, memastikan bahwa setiap kebijakan publik benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia, dan siap untuk terlibat dalam dialog konstruktif demi perbaikan





