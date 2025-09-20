PDI Perjuangan Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu karena Pernyataan 'Rampok Uang Negara'

DPP PDI Perjuangan menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, setelah viral video pernyataan kontroversialnya yang menyebut akan 'merampok uang negara'. Tindakan ini merupakan respons tegas partai terhadap perilaku yang merugikan citra dan kepercayaan publik.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencatat aset anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu , hanya sebesar Rp 198 juta, dengan utang yang tercatat mencapai Rp 200 juta. Kondisi keuangan ini menjadi sorotan setelah ia tersandung kasus pernyataan kontroversial yang viral di media sosial. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P ) dengan tegas mengambil tindakan terhadap Wahyudin Moridu , seorang anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

Tindakan tegas ini berupa pemecatan dari keanggotaan partai, menyusul beredarnya video yang menampilkan Wahyudin membuat pernyataan yang menghebohkan publik. Dalam video tersebut, ia secara terang-terangan menyebutkan akan “merampok uang negara,” yang memicu gelombang kecaman dari masyarakat dan netizen. Keputusan pemecatan ini diambil setelah DPP PDI-P menerima laporan resmi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Gorontalo, yang telah melakukan klarifikasi terhadap Wahyudin. Komarudin Watubun, Ketua DPP PDI-P Bidang Kehormatan, menjelaskan bahwa DPD Gorontalo telah menyampaikan laporan ke DPP, dengan permohonan agar DPP mengambil tindakan organisasi atas perbuatan Wahyudin yang dinilai merugikan citra partai dan kepercayaan publik. Komite etik dan disiplin partai kemudian merekomendasikan pemecatan terhadap Wahyudin, dan DPP menyetujui rekomendasi tersebut. Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk menggantikan posisi Wahyudin di DPRD Provinsi Gorontalo juga akan segera diproses.\Komarudin Watubun, dalam pernyataannya, menekankan bahwa partai tidak akan berkompromi dengan kader yang terlibat dalam tindakan yang merusak nama baik partai atau mencederai kepercayaan rakyat. Ia juga menyampaikan pesan kepada seluruh kader PDI-P di seluruh Indonesia untuk menjaga kedisiplinan, etika, kehormatan, dan wibawa partai, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan partai dan masyarakat. DPP akan mengambil tindakan tegas berupa pemecatan bagi kader yang terbukti melakukan pelanggaran serupa dengan yang dilakukan oleh Wahyudin. Sebelumnya, video yang menampilkan Wahyudin Moridu menjadi viral di berbagai platform media sosial, termasuk TikTok, Facebook, dan WhatsApp. Dalam video tersebut, Wahyudin terlihat sedang mengemudi mobil menuju Bandara Djalaluddin Tantu bersama seorang perempuan. Di tengah perjalanan, ia melontarkan pernyataan kontroversial yang menjadi pemicu utama dari sanksi partai. “Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja, biar negara ini semakin miskin,” ujar Wahyudin dalam video tersebut. Pernyataan ini langsung menuai kritik dan kecaman dari masyarakat Gorontalo maupun warganet secara luas. Tangkapan layar video yang beredar juga menunjukkan adanya botol di antara tempat duduk bagian depan mobil, yang diduga berisi minuman keras. Hal ini menambah sorotan terhadap perilaku Wahyudin.\Menanggapi kehebohan yang ditimbulkan oleh video tersebut, Wahyudin Moridu menyampaikan permintaan maaf melalui akun Instagram pribadinya. Dalam pernyataannya, ia mengakui kesalahannya dan menyatakan bahwa ia tidak berniat untuk menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang diwakilinya. Ia juga meminta maaf atas perbuatannya yang telah menimbulkan kontroversi dan kerugian bagi nama baik partai dan dirinya sendiri. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kader partai dan menjadi pengingat akan pentingnya menjaga sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai partai dan amanah rakyat. Pemecatan Wahyudin Moridu oleh PDI-P menunjukkan komitmen partai untuk menegakkan disiplin dan menjaga kepercayaan masyarakat. Langkah ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi kader lainnya agar tidak melakukan tindakan yang merugikan partai dan masyarakat. Proses PAW yang akan segera dilakukan juga menjadi bagian dari upaya partai untuk memastikan bahwa perwakilan rakyat di DPRD Provinsi Gorontalo tetap menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kasus ini juga menjadi momentum bagi PDI-P untuk meningkatkan pengawasan terhadap perilaku kader dan memperkuat pendidikan politik serta pembinaan karakter bagi seluruh anggota partai





