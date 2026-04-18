PDI Perjuangan Dukung Transparansi Dana Pendidikan Politik, KPK Minta Perincian Laporan

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyambut baik usulan KPK terkait transparansi dana pendidikan politik partai yang bersumber dari APBN. Namun, ia menekankan pentingnya perincian lebih lanjut mengenai pelaporan tersebut. KPK sendiri telah mengidentifikasi sejumlah masalah dalam tata kelola partai politik, termasuk belum adanya peta jalan pendidikan politik, standar kaderisasi yang terintegrasi, sistem pelaporan keuangan, serta kejelasan lembaga pengawasan. Rekomendasi KPK meliputi revisi UU Partai Politik dengan penambahan klausul kewajiban pelaporan kegiatan pendidikan politik.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Hasto Kristiyanto, menyatakan persetujuannya terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengenai pentingnya transparansi dana pendidikan politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meskipun demikian, Hasto menekankan bahwa usulan dari lembaga antirasuah tersebut perlu dijabarkan secara lebih rinci agar pelaksanaannya dapat optimal dan sesuai dengan fungsi pokok partai politik.

Pernyataan ini disampaikan Hasto usai menghadiri seminar bertajuk '71 Tahun Peringatan KAA: Relevansi Gerakan Asia-Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini' yang diselenggarakan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada hari Sabtu, 18 April 2026. Hasto menjelaskan bahwa partai politik memiliki kewajiban inheren untuk melaksanakan pendidikan politik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan negara. Tanggung jawab ini mencakup proses rekrutmen kader yang bersih dan profesional, serta persiapan calon pemimpin bangsa yang memiliki integritas dan kompetensi. Sebelumnya, KPK memang telah mengajukan usulan agar partai politik diwajibkan melaporkan secara rinci setiap kegiatan pendidikan politik yang didanai melalui bantuan keuangan dari APBN. Temuan dari Kajian Direktorat Monitoring KPK mengidentifikasi setidaknya empat poin krusial terkait masalah tata kelola partai politik yang perlu segera dibenahi. Poin pertama adalah belum adanya peta jalan yang jelas mengenai pelaksanaan pendidikan politik di internal partai. Kedua, belum tersedianya standar sistem kaderisasi yang terintegrasi dan terukur. Ketiga, tidak adanya sistem pelaporan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel. Keempat, KPK menemukan adanya ketidakjelasan mengenai lembaga pengawasan dalam Undang-Undang Partai Politik yang berlaku saat ini. Temuan-temuan ini tercantum dalam Lampiran Laporan Tahunan KPK tahun 2025, yang dirilis pada tanggal 18 April 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu rekomendasi utama yang diajukan oleh KPK adalah perlunya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Revisi ini diharapkan dapat dilengkapi dengan penambahan klausul pada Pasal 34, yang akan mengatur kewajiban pelaporan detail mengenai kegiatan pendidikan politik. Laporan tersebut harus mencakup informasi mengenai jenis kegiatan, jumlah peserta, tujuan yang ingin dicapai, serta hasil atau output konkret dari kegiatan yang diselenggarakan oleh partai politik, terutama yang mendapatkan pendanaan dari bantuan keuangan pemerintah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan mencegah potensi penyalahgunaan dana publik. Lebih lanjut, dalam rentang waktu dari tahun 2025 hingga saat ini, KPK dilaporkan tengah melakukan penyelidikan secara tertutup terhadap 11 kepala daerah yang diduga terlibat dalam berbagai modus tindak pidana korupsi. Berbagai modus operandi yang diusut mencakup praktik suap dalam pengangkatan jabatan hingga tindakan pemerasan. Dalam sejumlah kasus yang sedang ditangani, KPK mengamati adanya keterkaitan yang kuat antara tingginya biaya politik yang harus ditanggung oleh para politikus dengan celah yang terbuka lebar bagi praktik korupsi. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa fenomena ini menjadi pengingat penting bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya bertumpu pada aspek penindakan semata. Pemberantasan korupsi yang efektif memerlukan pembangunan sistem yang kuat secara keseluruhan, terutama dalam memastikan integritas dan akuntabilitas dalam setiap proses politik. Hal ini penting untuk menekan potensi penyimpangan sejak tahap awal. Budi menekankan bahwa integritas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum, baik pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah, menjadi kunci utama untuk memastikan praktik serupa tidak terus berulang di masa mendatang. Pernyataan ini disampaikan Budi di Jakarta pada hari Jumat, 17 April 2026, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis di laman resmi KPK. Kajian yang dilakukan oleh Direktorat Monitoring KPK mengenai penyelenggaraan pemilihan umum juga menunjukkan betapa besarnya biaya politik yang ada dan berpotensi menciptakan tekanan yang signifikan dalam ekosistem politik nasional. Diketahui bahwa total biaya penyelenggaraan pemilihan umum serentak menelan anggaran lebih dari Rp 71 triliun, sementara estimasi dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024 diperkirakan mencapai angka Rp 42,5 triliun. Budi menambahkan bahwa kondisi ini sangat rentan berhadapan dengan titik-titik rawan korupsi, mulai dari tahap pencalonan yang seringkali melibatkan mahar politik, transaksi dukungan yang tidak transparan, pendanaan kampanye yang tidak akuntabel, hingga potensi masuknya dana ilegal dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mempengaruhi kebijakan publik. Oleh karena itu, penguatan sistem dan transparansi menjadi sangat krusial





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PDI Perjuangan KPK Dana Pendidikan Politik Transparansi Partai Politik Tata Kelola Partai

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »