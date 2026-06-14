PDI-P Mem Jakarta "Bung Karno Bapak Marhaenisme" dalam Seruan Kontra Oligarki

PDI-Perjuangan wajibkan anggotanya menyanyikan lagu "Bung Karno Bapak Marhaenisme" untuk menunjukkan kepentingan terhadap kaum marhaen dalam menghadapi pengaruh oligarki yang menguat. Artikel ini mengulas sejarah gelar tersebut, warisan pemikiran Marhaenisme, dan relevansinya di era digital untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial.

Di tengah menguatnya pengaruh oligarki, PDI-Perjuangan mewajibkan para kadernya menyanyikan lagu " Bung Karno Bapak Marhaenisme " dalam setiap acara dengan protokol kepartaian. Melalui lagu ini, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menginginkan para kadernya menunjukkan keberpihakan nyata dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh kaum marhaen, yaitu kelompok masyarakat kecil seperti petani, buruh, pedagang, dan nelayan yang seringkali terpinggirkan.

Gelar "Bung Karno Bapak Marhaenisme" sebenarnya pernah diberikan oleh Partai Nasional Indonesia (PNI) pada kongres di Solo pada tahun 1960. Namun, setelah era Orde Baru yang berkuasa pasca-Supersemar 1966, DPP PNI dan ormas-ormasnya terpaksa menandatangani pencabutan gelar tersebut. Menurut Abdul Madjid, yang saat itu menjabat Ketua PNI, pencabutan itu menjadi syarat dari pemerintah Orde Baru agar PNI bisa terus existing. Lebih jauh, ia menambahkan bahwa jika tidak menandatangani, semua anggota dan pengurus PNI akan dituduh terlibat dalam G30S/PKI.

Orde Baru juga pernah mengaitkan marhaenisme dengan komunisme, berdasarkan pernyataan Bung Karno较早 yang mengatakan "Marhaenisme adalah marxisme yang diterapkan sesuai dengan kondisi dan situasi di Indonesia". Namun, marxisme sebagai teori sosial-ekonomi sebenarnya dapat dipahami dan digunakan oleh non-komunis untuk menganalisis perkembangan sosial, seperti yang dilakukan oleh para nasionalis India termasuk Nehru. Setelah Karl Marx wafat, gagasan sosialisme yang berakar pemikiran Marx berkembang menjadi banyak aliran di luar komunisme dan sama-sama mengkritisi kapitalisme yang meningkatkan ketimpangan.

Kritik Marx pun memicu lahirnya kebijakan prorakyat di berbagai negara, seperti layanan kesehatan gratis di Inggris, pajak progresif, dan pendidikan publik gratis di Jerman. Pemerintahan Orde Baru tidak hanya mengganti kepemimpinan politik, tetapi juga mengubah paradigma pembangunan ke arah yang menggempur konglomerasi antara penguasa politik dan pelaku bisnis. Era reformasi justru memperkuat tren ini di mana penguasa menjadi pengusaha dan sebaliknya, menciptakan jaringan oligarkis yang mengontrol kebijakan publik untuk memperkuat relasi kekuasaan dan akumulasi kekayaan.

Banyak lahan perkebunan sawit, hutan tanaman industri, tambang, dan properti urban dikuasai oleh kelompok usaha besar seringkali menggusur masyarakat adat dan lokal. Sementara itu, jutaan petani hanya memiliki lahan sempit atau menjadi petani penggarap. Berdasarkan data BPS RI 2025, ada 65,5 juta usaha mikro dan kecil yang masih menghadapi keterbatasan akses modal dan pemasaran. Di era digital dan kecerdasan buatan, ketimpangan tidak lagi hanya tentang kepemilikan lahan dan modal, tetapi juga tentang penguasaan data, teknologi, dan jaringan digital.

Penelitian APJII 2026 menunjukkan bahwa 43,62% responden tidak memiliki perangkat terkoneksi internet dan 40,77% belum tahu cara menggunakan perangkat digital. Usaha yang familiar dengan teknologi mendapatkan keuntungan lebih besar, sementara usaha mikro tertinggal. Inti ajaran marhaenisme adalah melawan segala bentuk penindasan dan kemiskinan, baik dari bangsa asing maupun bangsa sendiri. Jika komunisme mengangkat perjuangan kelas melawan kapitalisme, marhaenisme menekankan gotong royong antar-kelas sosial.

Bung Karno mendorong marhaenis, yaitu kelompok yang berjuang bersama kaum marhaen termasuk pengusaha independen, intelektual, dan aktivis, untuk berkolaborasi dan berinovasi guna meningkatkan produktivitas, literasi, dan mobilitas ekonomi marhaen. Marhaenisme bukan sekadar nostalgia ideologis, melainkan kerangka etika untuk mengoreksi lalu lintas pembangunan yang increasingly menjauh dari cita-cara keadilan sosial.

Nilai-nilai marhaenisme dapat dijadikan rujukan oleh semua kekuatan politik, tidak hanya PDI-P. Di era ekonomi digital, agenda perjuangan harus menyentuh perluasan akses teknologi, peningkatan literasi digital, integrasi UMKM ke dalam rantai pasok nasional, dan reforma agraria. Dulu kaum marhaen tertinggal karena penguasaan lahan dan modal; sekarang risikonya lebih besar lagi karena penguasaan data dan teknologi. Inilah mengapa perjuangan marhaenisme semakin relevan untuk mengatasi ketimpangan di tengah arus globalisasi dan oligarki yang menguat





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